Huawei va fi lovita grav de scandalul pornit de Donald Trump: Scadere mare a livrarilor de smartphone-uri

Fubon Research si Strategy Analytics considera ca livrarile Huawei ar putea scadea cu 4%-24% in 2019, daca blocarea accesului companiei de catre Statele Unite va continua.Mai multi experti anticipeaza ca livrarile companiei chineze vor scadea in urmatoarele sase luni, dar au refuzat sa exprime o estimare ferma, din cauza incertitudinilor legate de masura SUA.Interdictia americana, decisa de presedintele Donald Trump, se aplica bunurilor si serviciilor care includ tehnologie americana in proportie de cel putin 25% si ar putea afecta, din acest motiv, si companii care nu sunt americane. Companii de tehnologie intre care Google si ARM, parte a grupului SoftBank Group, au anuntat ca vor opri livrarile si actualizarile de programe pentru Huawei."Huawei ar putea fi exclusa de pe pietele occidentale anul viitor, daca pierde accesul la Google", a declarat Linda Sui, director pentru strategii legate de smartphone-uri la Strategy Analytics.Linda Sui anticipeaza ca livrarile de telefoane ale Huawei vor scadea cu inca 23% anul viitor, dar considera ca Huawei poate rezista pe piata chineza.Fubon Research, care anticipa anterior ca producatorul va livra 258 de milioane de smartphone-uri in 2019, estimeaza acum doar 200 de milioane de dolari in cel mai rau caz.Huawei detine aproape 30% din piata europeana, potrivit firmei de analiza a pietei IDC, iar anul trecut a livrat 208 milioane dde telefoane, din care jumatate pe piete din afara Chinei. Europa este cea mai importanta piata a Huawei pentru telefoanele premium.Huawei a anuntat ca a dezvoltat tehnologia de care are nevoie pentru a se sustine singura timp de ani de zile, dar expertii sunt sceptici, considerand ca sunt componente si drepturi de proprietate intelectuala necesare dispozitivelor Huawei care nu sunt disponibile in afara Statelor Unite.Compania ar putea fi nevoita sa concedieze mii de oameni si "sa dispara ca jucator global, pentru o perioada", a declarat Stewart Randall, care urmareste industria cipurilor la firma de consultanta Intralink din Shanghai.Posibilii cumparatori de telefoane Huawei vor trece probabil la dispozitive high-end de la Samsung si Apple, sau la rivali chinezi precum OPPO si Vivo, potrivit analistilor."Cota de piata pe care o va lasa va fi preluata de companii concurente, in special de Samsung, avand in vedere puterea pe care o detine aceasta in regiuni ca Europa", a spus Bryan Ma, analist la IDC.Telefoanele Huawei atrag deja mai putine click-uri din partea cumparatorilor online, de cand Statele Unite au inclus compania pe lista neagra, potrivit PriceSpy, un site de comparare a produselor care atrage in medie 14 milioane de vizitatori pe luna.