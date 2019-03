Merkel respinge cererile de a interzice Huawei in Germania, in ciuda avertismentelor

Ziare.

com

"Sunt doua lucruri in care nu cred. Unul, sa discuti aceste probleme de securitate foarte sensibile in public si doi, sa excluzi o companie doar pentru ca provine dintr-o anumita tara", a afirmat Merkel intr-un discurs tinut la Berlin."Guvernul a informat ca abordarea noastra nu va fi sa excludem o companie, ci mai degraba sa avem anumite cereri pentru toti competitorii privind aceasta tehnologie 5G", a adaugat ea.Recent, comandantul suprem al fortelor aliate in Europaa spus ca daca Berlinul va colabora cu Huawei pentru 5G, fortele NATO nu vor mai comunica cu partenerii germani Numind China un competitor "sistematic", Merkel a afirmat ca "raspunsul nu poate fi o lupta cu cei care sunt puternici din punct de vedere economic"."Trebuie sa sustinem reguli corecte si reciproce", a precizat Merkel adaugand ca o abordare europeana asupra acestei probleme ar fi "de dorit".va reprezenta unul dintre subiectele discutiilor.