Planul de rezerva al Huawei: Daca ramane fara Android, isi face propriul sistem de operare

Ziare.

com

Solicitarea a avut loc in urma includerii Huawei de catre Statele Unite pe o lista neagra a companiilor care nu pot face afaceri cu companii americane, inclusiv cu Alphabet, al carei sistem de operare Android este utilizat si pe telefoanele Huawei.De atunci, Huawei, cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii din lume, a solicitat inregistrarea marcii Hongmeng in tari precum Cambodia, Canada, Coreea de Sud si Noua Zeelanda, potrivit datelor Organizatiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuala a Natiunilor Unite (WIPO).Compania a mai depus cerere si in Peru, pe 27 mai, potrivit agentiei antitrust din aceasta tara, Indecopi.Huawei are un sistem de operare de rezerva, pentru eventualitatea in care nu va mai putea utiliza softul american, a declarat Richard Yu, director general al diviziei de consum al Huawei, intr-un interviu acordat la inceputul acestui an publicatiei germane Die Welt.Compania, care este al doilea mare producator de smartphone-uri din lume, nu a prezentat inca detalii despre sistemul de operare, transmite Reuters.Cererile de inregistrare a sistemului de operare arata ca Huawei vrea sa foloseasca Hongmeng pentru dispozitive ca smartphone-uri, computere portabile, roboti si televizoare auto.In China, Huawei a solicitat inregistrarea marcii Hongmeng in august anul trecut si a primit aprobare luna trecuta, potrivit datelor oficiale.Potrivit datelor WIPO, primele cereri pentru inregistrarea marcii Hongmeng in afara Chinei au avut loc pe 14 mai, la Biroul pentru Proprietate Intelectuala al Uniunii Europene si in Coreea de Sud, dupa ce Statele Unite au semnalat ca vor include Huawei pe lista neagra.Statele Unite acuza ca echipamentele de telecomunicatii ale Huawei permit spionajul in favoarea guvernului chinez, dar compania neaga acest lucru