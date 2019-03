PNL solicita anchetarea activitatii Huawei si sa i se interzica participarea la dezvoltarea retelei 5G in Romania

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de deputatul Pavel Popescu, reprezentantul PNL in comisia parlamentara pentru IT, pentru agentia de stiri Reuters Unele tari occidentale, inclusiv Statele Unite si Australia, au interzis Huawei sa construiasca retele de telefonie mobila de ultima generatie, fiind ingrijorate de faptul ca echipamentele lor ar putea permite spionajul cibernetic."Trebuie sa ne protejam interesele strategice si exista multe suspiciuni in jur. Este extrem de urgent sa blocam orice tranzactii publice, contracte sau licitatii cu compania chineza", a declarat Pavel Popescu pentru sursa citata.Huawei a negat in mod repetat acuzatiile de spionaj pentru statul chinez. Precizam ca gigantul chinez este prezent pe piata romaneasca din 2003.Liberalul a evocat un memorandum de intelegere din 2013, semnat de Huawei si ministrul Comunicatiilor din acea perioada (Dan Nica, PSD - n.red.) . Astfel, companiei chineze i s-a permis participarea la constructia sistemului national de informare si comunicare, monitorizarea traficului si urmarirea proiectelor de e-guvernare.Popescu a dat agentiei de stiri o scrisoare oficiala trimisa de grupul parlamentar PNL la Ministerul Comunicatiilor pe 11 februarie. In document se solicita o evaluare a riscurilor pe care le prezinta utilizarea echipamentelor Huawei in retelele statului, scrisoare care insa nu a primit raspuns."Inca nu am primit vreun raspuns. Momentan asteptam, iar in scurt timp vom pune in aplicare planul", a adaugat deputatul liberal.Precizam ca lansarea licitatiei pentru 5G va avea loc la sfarsitul anului "O astfel de retea fara echipamente din China va fi mai scumpa", apreciaza Pavel Popescu. Totusi, deputatul mai arata ca principalul motiv din spatele acestei solicitari este "parteneriatul cu America si rolul-cheie pe care il avem in arhitectura NATO".A.D.