Premiera: In ciuda restrictiilor, Huawei a vandut mai multe telefoane ca Apple, in 2019

Desi nu au exact aceleasi cifre, studiile de piata a trei companii diferite de cercetare, Strategy Analytics, Counterpoint Research si Canalys, arata faptul ca Huawei a vandut mai multe smartphone-uri decat Apple anul trecut.Aproximativ 240 de milioane de smartphone-uri a vandut Huawei in 2019, conform Canalys. In acelasi timp, vanzarile Apple se situeaza putin sub 200 de milioane de unitati.Performanta Huawei este cu atat mai surprinzatoare cu cat a venit intr-un an in care a fost fortata de Statele Unite sa renunte la o serie intreaga de tehnologii si servicii, precum aplicatiile Google sau cipurile americane.60% din vanzarile Huawei au avut loc in China, compensand problemele din Statele Unite. La nivel global, cresterea a fost de 17% fata de 2018.Cu 298 de milioane de unitati vandute, Samsung a ramas liderul detasat al pietei. Locurile 4 si 5 sunt ocupate de alti doi producatori chinezi, Xiaomi si Oppo, care au vandut 125, respectiv 120 de milioane de unitati anul trecut.2019 este primul an in care Huawei vinde mai multe smartphone-uri decat Apple. Compania chineza a mai depasit Apple, incepand cu 2017, insa doar la nivel de trimestru.Rezultatele anului trecut sunt oarecum contradictorii cu cele din ultimul trimestru, care l-a avut ca principal performer pe Apple. Compania americana a reusit in ultimul trimestru, datorita pretului mai mic al lui iPhone 11, sa vanda mai multe telefoane inclusiv decat Samsung.Samsung, pe de alta parte, este asteptata sa-si revina in primul trimestru al acestui an. Compania coreeana va lansa la finele lui februarie seria de flagship-uri Galaxy S20 . Tot atunci, exista sanse mari sa fie prezentat si al doilea smartphone pliabil al companiei.