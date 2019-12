Presedintele Huawei dezvaluie care e principala prioritate a companiei in 2020, in contextul sanctiunilor americane

Ziare.

Intr-o scrisoare publicata la finele anului 2019 - "un an extraordinar" pentru Huawei - Xu a subliniat ca firma a rezistat "in pofida intentiilor Guvernului american de a ne asupri".Oficialul chinez a afirmat ca veniturile din vanzari ale companiei au crescut cu circa 18% in 2019, conform estimarilor interne, la 850 miliarde yuani (121,794 miliarde dolari, 108,691 miliarde euro), desi cifra este sub proiectiile initiale, relateaza agentia EFE.In ceea ce priveste anul 2020, Xu spune ca Huawei va continua sa fie pe lista neagra americana: "Nu vom creste la fel de rapid ca in prima jumatate a anului 2019 (...). Va fi un an dificil pentru noi".Presedintele Huawei crede ca Washington "va reprima in continuare dezvoltarea tehnologiei avansate pe termen lung", ceea ce va genera "un mediu provocator pentru ca Huawei sa supravietuiasca si sa prospere", si la aceasta se va adauga si incetinirea economiei mondiale."Orice risc care afecteaza continuitatea afacerilor noastre trebuie luat drept o problema de viata si de moarte. Trebuie sa mergem contracronometru si sa renuntam la orice tip de speranta nerealista", a spus Xu, care le cere angajatilor sa ia presupusa campanie "strategica si pe termen lung" a SUA contra Huawei drept o oportunitate de motivare si "intarire a muschilor".Washington a interzis in luna mai companiilor americane sa aiba legaturi comerciale cu Huawei din cauza unei presupuse amenintari privind retelele sale 5G pentru securitatea nationala, insa, de atunci, au fost date doua moratorii la decizie, astfel incat, pana in februarie, compania chineza poate opera in SUA.In ceea ce priveste indoielile pe care le genereaza in multe tari europene in legatura cu securitatea echipamentelor sale si presupusa subordonare fata de Partidul Comunist chinez, seful Huawei a reiterat: "Respectarea reglementarilor intotdeauna a marcat operatiunile noastre la nivel global de la cap la coada".