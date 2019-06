Retelele 5G ale Europei vor costa cu 55 de miliarde de euro mai mult fara chinezi

Nokia nu e de acord

Statele Unite au inclus Huawei Technologies, cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii din lume, pe o lista neagra, determinand marile companii de tehnologie sa rupa legaturile cu compania chineza, ceea ce preseaza tarile europene sa procedeze la fel, relateaza Reuters.Washingtonul acuza ca echipamentele Huawei pot fi folosite de Beijing pentru spionaj, dar compania a negat in mod repetat acest lucru.Grupul GSMA reprezinta interesele a 750 de operatori de telecomunicatii mobile.GSMA si-a exprimat deja ingrijorarea provocata de consecintele interzicerii grupului Huawei, ale carui produse sunt cumparate si utilizate pe scara larga in Europa. Huawei este unul dintre principalii sustinatori ai grupului de lobby, au declarat mai multe surse din industrie.Estimarea de 55 de miliarde de euro reflecta costurile suplimentare totale provocate de interzicerea achizitiilor de echipamente de la companiile chineze Huawei si ZTE pentru introducerea retelelor 5G in Europa.Cele doua companii chineze au in Europa o cota de piata combinata de peste 40%."Jumatate din acest cost suplimentar ar fi determinat de costurile suportate de operatorii europeni, in urma scaderii semnificative a concurentei pe piata echipamentelor mobile", potrivit raportului.In plus, operatorii ar fi nevoiti sa inlocuiasca infrastructura existenta inainte de a adopta actualizarile 5G.Producatorul finlandez de echipamente de telecomunicatii Nokia considera ca acest lucru nu este adevarat."Oferim o solutie tehnica care permite instalarea echipamentelor 5G peste echipamentele 4G ale unui alt furnizor. Aceasta solutie ar putea reduce costul si complexitatea modificarilor", a declarat purtatorul de cuvant al Nokia, Eric Mangan.Nokia a anuntat in aceasta saptamana ca a depasit Huawei la numarul total al compenzilor pentru echipamente 5G si ca a observat un interes mai mare pentru ofertele sale 5G din partea statelor europene care au discutat rolul furnizorilor chinezi in retelele lor.Potrivit raportului, interzicerea echipamentelor companiilor chineze ar intarzia cu 18 luni instalarea echipamentelor 5 G, care vor fo folosite pornind de la vehiculele autonome la sectorul sanatatii si cel al logisticii."O astfel de intarziere ar mari decalajul in domeniul 5G intre UE si Statele Unite cu peste 15% pana in 2025", potrivit raportului.Aceasta intarziere ar rezulta din dificultatile de livrare ale altor producatori mari de echipamente, cum ar fi Ericsson, Nokia si Samsung, in eventualitatea unei cresteri bruste a cererii.