Scandalul Huawei: Marea Britanie spune ca nu are dovezi de spionaj, UE este rezervata

Intrebat daca Washingtonul a prezentat Marii Britanii vreo dovada in sprijinul acuzatiilor ca Huawei sprijina activitatile de spional ales statului Chinez, Martin a spus ca guvernul american trebuie sa spuna ce informatii are despre companie."Din punctul nostru de vedere...daca va uitati la raportul detaliat pe care il publicam, acolo prezentam modul in care gestionam riscurile", a spus Martin intr-o conferinta de presa.Acesta a precizat ca ar fi fost obligat sa raporteze daca ar fi existat o dovada de activitate rauvoitoare din partea Huawei.De cealalta parte, pozitia Uniunii Europene este una circumspecta, desi oficialii recunosc ca nu au dovezi de spionaj din partea guvernului chinez.Uniunea Europeana trebuie sa analizeze riscurile folosirii echipamentelor companiei chineze de telecomunicatii Huawei in ciuda lipsei de dovezi privind spionaj din partea guvernului chinez, a informat Andrus Ansip, Comisarul pentru Piata Digitala Unica, scrie Reuters.Huawei, cea mai mare companie de echipamente de telecomunicatii din lume, este criticata din ce in ce mai dur de Occident pentru legaturile sale cu guvernul chinez, iar SUA sustin ca dispozitivele sale ar putea fi folosite de Beijing pentru spionaj."Da, trebuie sa facem o analiza a riscurilor. Se spune ca nu aveti destule dovezi solide. Imi pare rau, dar acesta este alt subiect", a declarat Ansip la o conferinta despre securitatea cibernetica.Uniunea Europeana se bazeaza pe legea privind securitatea cibernetica, directiva pentru securitatea retelelor si a sistemelor de informatii si a filtrului privind investitiile straine pentru a se feri de pericolele cibernetice.