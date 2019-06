Scandalul Huawei - Trump: Compania chineza se pregateste de o scadere drastica a vanzarilor de smartphone-uri

Ziare.

Compania chineza de tehnologie cauta solutii care includ retragerea celui mai recent model al sau, Honor 20, de pe pietele din strainatate, au declarat persoane apropiate situatiei.Dispozitivul va intra la vanzare in unele regiuni din Europa, inclusiv in Marea Britanie si Franta, pe 21 iunie. Directorii companiei vor monitoriza lansarea si ar putea reduce livrarile daca vanzarile vor fi slabe, au explicat sursele.Directorii de marketing si de vanzari ai Huawei anticipeaza pentru acest an un declin al volumului vanzarilor de smartphone-uri de 40% - 60%, potrivit articolului.Pentru a compensa scaderea vanzarilor in strainatate, Huawei vrea sa obtina in acest an pana la jumatatea din piata smartphone-uri din China. Reprezentantii companiei nu au raspuns solicitarilor de comentarii din partea Reuters.In luna mai, guvernul american a inclus Huawei pe o lista neagra de companii care nu pot face afaceri cu companii americane, din motive de securitate nationala.La momentul respectiv, fondatorul si directorul general al Huawei, Ren Zhengfei, a spus ca restrictiile "ar putea incetini, dar numai usor, dezvoltarea companiei".O restrictie similara impusa la inceputul anului 2018 companiei chineze ZTE aproape i-a distrus afacerile, inainte ca interdictia sa fie ridicata.Problemele Huawei alimenteaza tensiunile comerciale dintre Washington si Beijing. Presedintele american Donald Trump a declarat ca plangerile Statelor Unite impotriva Huawei ar putea fi rezolvate in cadrul unui acord comercial dintre SUA si China.Intrarea in vigoare a interdictiei impotriva Huawei a fost amanata de Washington cu trei luni. Cu toate acestea, compania Broadcom a provocat un soc pe piata cipurilor, estimand ca tensiunile comerciale dintre Statele Unite si China si interdictia impusa Huawei ar putea avea un impact negativ de 2 miliarde de dolari asupra vanzarilor sale.