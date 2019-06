Scandalul Huawei - Trump va avea consecinte neasteptate: Una dintre ele va iesi curand la suprafata

Ziare.

Liderul de la Casa Alba vrea ca gigantul telecom sa nu-si mai comercializeze tehnologiile in SUA.De asemenea, Trump urmareste sa interzica firmelor americane sa-si mai vanda produsele celor de la Huawei.In tot acest razboi comercial, utilizatorii sunt prinsi la mijloc.Google - care a blocat update-urile pentru sistemul de operare Android instalat pe telefoanele companiei chineze - a avertizat ca situatia s-ar putea transforma intr-o amenintare pentru securitatea nationala.Potrivit publicatiei Financial Times Aceasta este doar una dintre multiplele posibile consecinte ale acestei situatii. Sa ne amintim ca Administratia Trump a pus Huawei pe lista neagra, aducand acuzatii de spionaj, dupa ce negocierile pe teme comerciale intre SUA si China au esuat. Compania a primit, pe 20 mai, o notificare de la Casa Alba, in care i se cere sa se alinieze cerintelor in decurs de 90 de zile.Intre timp, producatorii de procesoare precum Qualcomm, Intel si Xilinx au sistat vanzarile catre Huawei, care si-a facut stocuri suplimentare si se straduieste sa gaseasca alternative. De asemenea, noile smartphone-uri ale producatorului chinez nu vor mai avea preinstalate aplicatiile Facebook, WhatsApp si Instagram . Acestea vor putea fi descarcate din Google Play, cel putin deocamdata.Nu doar Huawei are de pierdut. Gigantii IT americani care vindeau tehnologii acestei companii vor inregistra o lovitura financiara, daca Trump va taia complet legaturile. De asemenea, extinderea retelei 5G va fi mai lenta si mai scumpa . Interzicerea achizitiilor de echipamente de telecomunicatii ale companiilor chineze in Europa ar mari costurile retelelor 5G cu circa 55 de miliarde de euro (62 miliarde de dolari) si ar amana adoptarea tehnologiei cu circa 18 luni, potrivit unei analize realizate de grupul de lobby GSMA din industria telecomunicatiilor.Restrictiile vor afecta Facebook si Google, care se bazeaza pe faptul ca produsele lor sunt instalate pe multe dispozitive ca sa colecteze date si sa faca bani din vanzarea de reclame. Cum Huawei e al doilea cel mai mare producator de smartphone-uri, lovitura pentru gigantii IT americani ar fi mare.Nu in ultimul rand, daca situatia escaladeaza si mai mult, chinezii ar putea interzice companiilor americane precum Apple sa isi mai desfasoare activitatea in China.Iar daca situatia tensionata dureaza mai mult (teoretic, Huawei va fi scoasa de pe lista neagra daca se va ajunge la un acord comercial intre SUA si China) si compania chineza va face fata presiunilor, atunci ar putea iesi din "lupta" mai puternica ca niciodata, fiind fortata sa dezvolte multe tehnologii in curtea proprie, noteaza publicatia Quartz Totusi, chinezii isi cauta noi aliati. De curand, Huawei a semnat un acord cu MTS pentru a dezvolta tehnologia 5G in Rusia . Cele doua companii vor dezvolta retele de generatie viitoare in 2020.Fubon Research si Strategy Analytics considera ca livrarile de smartphone-uri ale Huawei ar putea scadea cu 4%-24% in 2019 , daca blocarea accesului companiei de catre Statele Unite va continua.Mai multi experti anticipeaza ca livrarile companiei chineze vor scadea in urmatoarele sase luni, dar au refuzat sa exprime o estimare ferma, din cauza incertitudinilor legate de masura SUA.Interdictia americana, decisa de presedintele Donald Trump, se aplica bunurilor si serviciilor care includ tehnologie americana in proportie de cel putin 25% si ar putea afecta, din acest motiv, si companii care nu sunt americane.Companii de tehnologie intre care Google si ARM, parte a grupului SoftBank Group, au anuntat ca vor opri livrarile si actualizarile de programe pentru Huawei."Huawei ar putea fi exclusa de pe pietele occidentale anul viitor, daca pierde accesul la Google", a declarat Linda Sui, director pentru strategii legate de smartphone-uri la Strategy Analytics.Linda Sui anticipeaza ca livrarile de telefoane ale Huawei vor scadea cu inca 23% anul viitor, dar considera ca Huawei poate rezista pe piata chineza.Huawei detine aproape 30% din piata europeana, potrivit firmei de analiza a pietei IDC, iar anul trecut a livrat 208 milioane de telefoane, din care jumatate pe piete din afara Chinei. Europa este cea mai importanta piata a Huawei pentru telefoanele premium.Huawei a anuntat ca a dezvoltat tehnologia de care are nevoie pentru a se sustine singura timp de ani de zile, dar expertii sunt sceptici, considerand ca sunt componente si drepturi de proprietate intelectuala necesare dispozitivelor Huawei care nu sunt disponibile in afara Statelor Unite.Compania ar putea fi nevoita sa concedieze mii de oameni si "sa dispara ca jucator global, pentru o perioada", a declarat Stewart Randall, care urmareste industria cipurilor la firma de consultanta Intralink din Shanghai.Posibilii cumparatori de telefoane Huawei vor trece probabil la dispozitive high-end de la Samsung si Apple, sau la rivali chinezi precum OPPO si Vivo, potrivit analistilor."Cota de piata pe care o va lasa va fi preluata de companii concurente, in special de Samsung, avand in vedere puterea pe care o detine aceasta in regiuni ca Europa", a spus Bryan Ma, analist la IDC.Telefoanele Huawei atrag deja mai putine click-uri din partea cumparatorilor online, de cand Statele Unite au inclus compania pe lista neagra, potrivit PriceSpy, un site de comparare a produselor care atrage in medie 14 milioane de vizitatori pe luna.