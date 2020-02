Seful Pentagonului: Huawei este o amenintare pentru NATO!

Ziare.

"Daca nu intelegem amenintarea si nu reactionam, acest lucru ar putea in cele din urma sa ameninte cea mai de succes alianta militara din istorie, NATO", a afirmat seful Pentagonului la Conferinta de Securitate de la Munchen, citat de AFP.La randul sau, secretarul american de stat Mike Pompeo a denuntat 'Calul Troian' reprezentat, in opinia sa, de producatorul chinez de echipamente de telecomunicatii, a carui implicare in retelele 5G occidentale ar conduce la transferarea de date ale tuturor utilizatorilor catre 'Partidul Comunist Chinez si serviciile secrete chineze'.Cel mai mare producator din domeniu din lume, Huawei, a fost contestat, pe fondul razboiului comercial dintre SUA si China, de Administratia Trump, care a invocat riscul de spionaj in favoarea guvernului chinez.Statele Unite au facut apel la numeroase tari sa nu foloseasca infrastructura Huawei pentru dezvoltarea noii retele telefonice 5G.In mai 2019, Washingtonul a inclus grupul chinez pe o lista neagra, obligand de facto companiile americane si rezidentii din SUA sa gaseasca alti furnizori pentru echipamentele lor de telecomunicatii.