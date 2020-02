Serviciile americane sustin ca Huawei asculta in secret telecomunicatiile de mai bine de 10 ani

Huawei respinge acuzatiile

Pottinger nu a raspuns la cererile de comentarii.

Oficialii americani spun ca Huawei Technologies Co. poate accesa in secret retelele de telefonie mobila din intreaga lume, folosind asa numitele "back doors", asa ca Washingtonul incearca sa isi convinga aliatii sa excluda compania chineza din retelele lor, relateaza Wall Street Journal.Serviciile de informatii arata ca, spun oficialii americani.SUA au pastrat aceste informatii secrete pana la sfarsitul anului trecut, cand oficialii americani au furnizat detalii aliatilor, inclusiv Marii Britanii si Germaniei, potrivit oficialilor din cele trei tari.Aceasta a fost o miscare strategica din partea Statelor Unite, care in trecut a sustinut ca nu are nevoie de dovezi ale amenintarii pe care Huawei o reprezinta pentru securitatea natiunilor.Atunci cand producatorii de hardware de telecomunicatii vand echipamente care permit comunicarea mobila, legea impune ca acestea sa permita accesul autoritatilor in retele in scopuri legale.De asemenea, aceste companii trebuie sa se asigure ca retelele nu pot fi accesate fara acordul operatorului. Numai oficiali autorizati pot accesa retelele in acest mod, masura fiind reglementata de legi si protocoale in fiecare tara.Oficialii americani au declarat ca. Oficialii nu au furnizat detalii despre modul in care Huawei este capabil sa faca acest lucru."Avem dovezi capersonale si sensibile in sistemele pe care le intretine si le vinde in intreaga lume", a spus consilierul pentru securitate nationala Robert O'Brien.Oficialii americani au refuzat sa spuna daca SUA au observat Huawei folosind aceasta capacitate de acces. De asemenea, nu au furnizat alte detalii, cu exceptia faptului ca au identificat portitele in 2009, la echipamentele 4G.Luna trecuta, Marea Britanie, in ciuda activitatilor de lobby intens din partea administratiei Trump, a acceptat folosirea echipamentelor Huawei in partile neesentiale ale retelelor 5G. Oficialii britanici spun ca informatiile despre Huawei care le-au fost prezentate de oficialii americani, luna trecuta, nu erau noi si ca au fost deja luate in considerare.Huawei "nu a facut si nu va face niciodata nimic care sa compromita sau sa puna in pericol securitatea retelelor si a datelor clientilor sai", a spus compania. "Respingem aceste ultime afirmatii. Din nou, se repeta acuzatii nefondate fara a furniza niciun fel de dovezi concrete".Un inalt functionar Huawei a respins sugestia ca Huawei ar putea accesa retelele in modul descris de oficialii americani."Utilizarea interfetei legale de interceptare este strict reglementata si aceasta poate fi accesata numai de catre personalul certificat al operatorilor de retea. Niciun angajat Huawei nu are voie sa acceseze reteaua fara o aprobare explicita a operatorului de retea ", a declarat oficialul.Accesul la retea fara permisiunea operatorului "este extrem de neplauzibil si ar fi descoperit imediat", a spus oficialul.Matthew Pottinger, consilier adjunct pentru securitate nationala a SUA, a calatorit la Berlin la sfarsitul lunii decembrie pentru a impartasi informatiile cu inalti oficiali din guvernul cancelarului Angela Merkel, potrivit oficialilor americani si germani.Legislativul german urmeaza sa voteze in urmatoarea perioada o lege care ar permite Huawei accesul complet la piata sa 5G, daca ofera garantii de securitate. Germania si multe alte tari incep sa construiasca retelele mobile de ultima generatie, iar trei dintre cei mai mari operatori de retea din Germania folosesc echipamente Huawei.Deutsche Telekom AG, cel mai mare operator din Germania, a declarat ca nu este ingrijorata de propria retea din Germania. Compania a spus ca sistemul sau de management a interceptarilor legale a fost construit de o companie germana, lucru care ar impiedica accesul Huawei.O nota confidentiala scrisa de Ministerul de Externe german si vazuta de The Wall Street Journal precizeaza ca Matthew Pottinger a furnizat dovezi conform carora echipamentele Huawei prezinta riscuri de spionaj.Un purtator de cuvant al PLC Vodafone Group din Londra, unul dintre cei mai mari furnizori de telecomunicatii din lume, a declarat ca nu exista nici un indiciu ca vreunul dintre furnizorii sai de echipamente a avut acces neautorizat la retelele sale. Doar angajatii autorizati ai companiei s-ar putea conecta la sistemul de interceptare legala, a spus el.Curtis W. Dukes, fost functionar al Agentia Nationala de Securitate, devenit consultant in domeniul cibersecuritatii, spune ca este posibil ca un furnizor sa poata avea acces prin interfata de interceptare legala, dar ca nu are cunostinta despre o astfel de situatie.