Serviciile de informatii ale Norvegiei trag un semnal de alarma in legatura cu echipamentele Huawei

"Trebuie sa fim atenti la Huawei ca actor si la faptul ca distanta este scurta intre un actor comercial precum Huawei si regimul chinez", a declarat sefa Serviciului de informatii interne norvegiene (PST), Benedicte Bjornland, prezentand un raport de evaluare a riscurilor pentru anul 2019, informeaza AFP."Un actor precum Huawei va fi vulnerabil la influentele tarii sale de origine atat timp cat China are o lege privind serviciile de informatii care obliga persoanele, entitatile si companiile private sa coopereze cu statul", a afirmat ea.In Norvegia, principalii operatori de telecomunicatii Telenor si Telia, care s-au echipat deja cu dispozitive de la Huawei pentru retelele lor 4G, se pregatesc in prezent pentru implementarea 5G.Daca mai multe tari, precum SUA, au interzis echipamentele Huawei pentru 5G din motive de securitate, regatul scandinav ia in calcul masuri de reducere a vulnerabilitatii sale."In ceea ce ne priveste, este vorba de instituirea unui cadru de reglementare care sa protejeze ceea ce poate fi o infrastructura critica", a comentat ministrul norvegian al Justitiei, Tor Mikkel Wara, la aceeasi conferinta de presa. "Cum va arata acest cadru de reglementare si ce va include el, la aceasta lucram in prezent", a spus ministrul.Norvegia este cu atat mai prudenta in aceasta chestiune, cu cat deja si-a atras indignarea Chinei dupa atribuirea in 2010 a premiului Nobel pentru pace opozantului chinez Liu Xiaobo , care a dus la represalii diplomatice si comerciale durabile din partea Beijingului.