"Trezirea europeana": UE nu va interzice echipamentele Huawei, cum ar vrea SUA, dar va lua masuri

"Trezirea europeana"

Ziare.

com

Comisarul pentru sectorul digital, Andrus Ansip, va prezenta recomandarile marti. In timp ceStatele Unite au cerut Europei sa blocheze accesul pe piata al echipamentelor Huawei, afirmand ca acestea pot fi folosite de guvernul chinez pentru activitati de spionaj.Huawei a respins cu tarie acuzatiile, iar la inceputul acestei luni a dat in judecata guvernul american din acest motiv.Ansip va spune statelor UE sa se foloseasca de instrumentele stabilite in cadrul directivei UE privind securitatea retelelor si sistemelor informationale, respectiv directiva NIS, adoptata in 2016, si legea pentru securitate cibernetica adoptata recent, au spus sursele.De exemplu,in privinta studiilor de impact referitoare la riscurile de securitate si in privinta certificarii dispozitivelor conectate la internet si echipamentele 5G.Potrivit Comisiei, recomandarile vor sublinia abordarea comuna in privinta riscurilor de securitate ale retelelor 5G.Recomandarile Comisiei vor marca o pozitie mai ferma referitoare la investitiile chineze, dupa ani de zile de deschidere fata de China, care controleaza 70% din oferta globala de materii prime necesare produselor high-tech.Masurile, daca vor fi adoptate, vor face parte din "trezirea europeana", dupa cum s-a exprimat vineri presedintele francez Emmanuel Macron , in legatura cu posibila dominatie chineza, dupa ce liderii UE au avut in premiera o discutie la un summit despre politica fata de China.Germania a stabilit in aceasta luna un set de criterii mai stricte pentru toti furnizorii de echipamente de telecomunicatii, fara sa nominalizeze Huawei si ignorand presiunile americane.Marii operatori de telecomunicatii se opun interzicerii echipamentelor Huawei, afirmand ca masura ar intarzia adoptarea retelelor 5G cu ani de zile. In schimb, Australia si Noua Zeelanda au oprit operatorii sa mai foloseasca echipamente Huawei in retelele lor.Industria considera retelele 5G o noua sursa de bani, pentru ca permite conectatea oricaror produse, de la vehicule la aparatura electrocasnica.Pe langa problema Huawei,