Utilizatorii telefoanelor Mate 30 ale Huawei nu mai pot instala manual aplicatiile Android

Potrivit unui articol Bloomberg, citat de Reuters, cercetatorul in domeniul securitatii John Wu a explicat pe blogul sau modul in care utilizatorii telefoanelor Mate 30 Pro puteau sa descarce si sa instaleze manual aplicatii Google, in pofida interdictiei americane ca Huawei sa foloseasca software sau componente din SUA.In urma acestor informatii, dispozitivele Mate 30, concepute sa functioneze pe retele 5G, au pierdut accesul la instalarea de aplicatii Android, au spus mai multi experti.Mate 30, lansat luna trecuta, este primul telefon flagship introdus de Huawei pe piata de cand administratia Trump a inclus compania pe o lista neagra, la jumatatea lunii mai. Trump acuza Huawei ca este implicata in activitati care pun in pericol securitatea nationala a Statelor Unite, acuzatie respinsa de compania chineza.Wu a descris in postarea sa o metoda de instalare a serviciilor Google pe telefoanele noi ale Huawei, pe baza unei interfate de programare a aplicatiilor pentru managementul dispozitivelor mobile, sau MDM API."Cu toate ca aceasta 'usa din spate' necesita accesul utilizatorilor, aplicatia de instalare, care este semnata cu un certificat special de catre Huawei, dispune de privilegii nemaiintalnite in sistemele Android standard", a scris expertul."Cadrul sistemului de operare instalat de Huawei are o 'usa din spate' care permite ca unele aplicatii sa fie semnalate ca aplicatii de sistem, chiar daca nu exista pe partitiile read-only", a aratat Wu."Acest proces a permis ca telefoanele Mate 30 sa poata instala aplicatii populare precum Google Maps si Gmail, care in mod normal nu ar fi fost permise", a relatat Bloomberg.O aplicatie usor de utilizat care permite instalarea de aplicatii si servicii Google pe telefoanele Mate 30 Pro, numita LZPlay, a fost lansata odata cu lansarea dispozitivelor, dar a disparut dupa postarea lui Wu. Numai Google poate face schimbarea respectiva, prin intermediul controlului anti-abuz SafetyNet, potrivit articolului.Reprezentantii Google si Huawei nu au raspuns imediat solicitarii de comentarii din partea Reuters.