CIA si-a facut cont de Instagram si a postat o poza (Foto)

CIA a postat pana acum doar o fotografie pe reteaua sociala, cu un scaun si un birou de serviciu pe care sunt imprastiate numeroase obiecte, printre care bancnote straine, o peruca si o agenda, insotite de mesajul "vreau sa calatoresc in jurul lumii".Noul cont face parte din eforturile agentiei de a recruta agenti si analisti mai tineri. Instagram este o modalitate de a atinge acest scop: majoritatea utilizatorilor sai au varste sub 30 de ani."Incercam sa trezim curiozitatea utilizatorilor de Instagram cu privire la numeroasele modalitati prin care misiunea CIA ne poate duce acolo unde altii nu pot ajunge si prin care putem realiza ceea ce altii nu pot face", a afirmat agentia intr-un comunicat."Prin intermediul acestui cont, vom oferi o imagine a activitatii agentiei, insa nu putem promite selfiuri facute in locuri secrete", a adaugat CIA.Agentia Centrala de Informatii si-a lansat deja un cont pe Twitter in 2014 cu un mesaj menit sa provoace zambete: "Nu putem nici sa confirmam, nici sa negam ca acesta este primul nostru tweet".