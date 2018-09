Cofondatorii Instagram parasesc Facebook

Ziare.

Systrom si Krieger si-au anuntat demisiile prin intermediul unui post pe blogul Instagram. Cei doi nu au oferit un motiv oficial pentru plecare, limitandu-se in a spune ca au nevoie de o pauza pentru a-si explora din nou curiozitatea si creativitatea.Neoficial, surse anonime din cadrul Facebook spun ca de vina pentru plecarea celor doi este pierderea din ce in ce mai vizibila a independentei fata de Facebook.Neintelegerile dintre conducerile Instagram si Facebook au crescut anul acesta, dupa ce Adam Mosseri, unul dintre inginerii de incredere ai lui Mark Zuckerberg, a fost numit vicepresedintele Instagram in locul lui Kevin Weil.Aparent, Systrom si Krieger nu s-au inteles cu Mosseri in multe dintre deciziile luate anul acesta la conducerea companiei, iar cei doi au decis sa plece.Cei doi fosti colegi de la Stanford sunt in spatele a ceea ce probabil poate fi numita cea mai de succes aplicatie mobila care nu a tinut la inceput de o mare corporatie.Facebook a cumparat Instagram in 2012 pentru un miliard de dolari, o suma care parea imensa la acea vreme, cand Instagram numara sub 50 de milioane de utilizatori lunari.Systrom si Krieger au condus Instagram cu o oarecare independenta si dupa achizitia Facebook, iar in prezent reteaua sociala are peste un miliard de utilizatori lunar.