Cum poti activa dark mode pe Instagram, cea mai asteptata functie de catre utilizatori

Daca ai activat deja dark mode pe tot telefonul tau, Instagram va trece automat la fundalul intunecat. In cazul in care vrei doar ca aceasta aplicatie sa beneficieze de functie, tot ce trebuie sa faci este sa intri pe Instagram, la setari, sa apesi pe Display si apoi sa selectezi dark mode.

Dark Mode has arrived on Instagram for iOS 13. The wait is now over. Just update your iPhone application. Dark Mode on Instagram is enabled with your iOS 13 settings. #AppleEvent pic.twitter.com/RscAiy2Lav - Apple News (@iosname2) 8 octombrie 2019

Dark Mode finally comes to Instagram 🙌🏽😎



(Update the Instagram app on iOS13, hasn't come through on my Android Devices as yet) pic.twitter.com/hlR1ccnrjw - Safwan AhmedMia (@SuperSaf) 8 octombrie 2019

DARK MODE NO INSTAGRAM YESSSSSSSSS pic.twitter.com/CW85ElqQNR - insta: LUCASAPE (@lucasape) 8 octombrie 2019

looking at photos on instagram with "dark mode" on is wayyyyy better now



wow- pic.twitter.com/EqZNZE9UwC - BRYANT (@BryantEslava) 8 octombrie 2019

Ziare.

com

Luni noapte, facilitatea a fost implementata pe sistemele de operare iOS si Android.Pentru inceput, trebuie sa ai instalata pe telefon cea mai recenta versiune a aplicatiei si sa te asiguri ca ai trecut la iOS 13 si respectiv Android 10.Activarea dark mode pe Instagram este foarte simpla si se poate face in doua moduri.Reactiile utilizatorilor au fost pozitive:De ce utilizatorii iubesc dark mode? Pe langa estetica cool, modul intunecat are si alte beneficii: prelungirea autonomiei bateriei (daca ecranul este OLED), reducerea oboselii ochilor si imbunatatirea calitatii somnului.