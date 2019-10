Curiosul caz al Instagram: Cum mi-am petrecut cele 9 zile de popularitate neintentionata

Instagram creste rapid in popularitate in Romania

Cifrele care te fac influencer

Celebritati

Experti

Bloggeri si creatori de continut

Microinfluenceri

Consumam povesti pe paine

Sursa: Social Media Today

Cresterea artificiala a conturilor de Instagram

Concluzia?

Sa va povestesc ce s-a intamplat. In septembrie am reinceput sa postez continut pe Instagram. Ba o poza pe feed, ba cateva story-uri pe zi. Fotografii si boomerang-uri din drumul meu spre munca, de la iesirile in oras si conferinte, cu cerul la apus si la rasarit, cu copaci, cu oamenii din viata mea. Cam ce face toata lumea.Gratie activitatii mele intense, am reusit "performanta" sa am, in medie, intre 40 si 50 de vizualizari la story-uri (rar am ajuns aproape de 100) si intre 35 si 60 de like-uri la postarile in feed. Iar numarul follower-urilor a ramas constant, in jur de 500.Luna urmatoare, pe la inceputul lui octombrie, am fost cateva zile pe Valea Doftanei. Evident, am facut postari si de acolo. La intoarcere, duminica, 6 octombrie, numarul vizualizarilor pe Stories a explodat pur si simplu. De la 30 a ajuns la 300 in cateva ore. Mi s-a parut o chestie curioasa, pentru ca nu facusem nimic special ca sa-mi creasca perfomanta contului.Asa ca mi-am zis sa urmaresc cu atentie ce se mai intampla si zilele urmatoare.Pana pe 15 octombrie, numarul vizualizarilor la story-uri nu a scazut sub 300. Ba chiar am ajuns la 425 la o postare! Am observat, insa, ca pe langa persoanele care ma urmaresc (vreo 30-40), erau sute de alte conturi care vizualizau povestile mele.Iar multe dintre ele se uitau la fiecare story! In plus, nu se abonau la profilul meu. Oare treaba incepea sa "miroasa" a spam/roboti?Am vorbit cu o prietena mai populara pe Instagram decat mine si ne-am confruntat urmaritorii de la story-uri, constatand ca o mare parte dintre conturile care imi vizualizau fiecare poveste faceau acelasi lucru si la ea.Ba mai mult, mi-a zis ca a primit o oferta, pe mail, de la o companie care se ocupa cu promovarea pe Instagram, in care ii promitea ca ii va creste contul prin interactiunea cu alti utilizatori. Concluzia noastra preliminara a fost ca eram in target-ul acestor gen de campanii.Situatia a mai durat pana pe 15 octombrie. Apoi, la fel de brusc cum a inceput, viata mea de influencer s-a terminat si am revenit la cele 40-50 de vizualizari de la story-uri.Inainte de a analiza acest caz particular, sa vedem care e imaginea de ansamblu.Instagram este una dintre retelele sociale cu cea mai rapida crestere din ultimii doi ani in Romania. Daca in decembrie 2017 reteaua sociala avea peste 581.000 de utilizatori in tara noastra, in septembrie 2019 numarul lor s-a dublat si a ajuns la 1,135 milioane, potrivit statisticilor publicate de Zelist La YouTube, de exemplu, cresterea este mult mai lenta: de la 858.630 la 865.667 de utilizatori. Iar Facebook avea in decembrie 2017 nu mai putin de 9,6 milioane de utilizatori, in timp ce luna trecuta a atins borna de 10 milioane de utilizatori (nu stim, insa, cati dintre acestia sunt activi)."Daca te gandesti la felul in care a crescut Facebook acum vreo 10 ani si cum ramanea Hi5-ul in urma pe masura ce oamenii migrau catre Facebook, sa stii ca asemanator este acum la Instagram, doar ca de data aceasta Facebook este cel care ramane in urma si joaca rolul Hi5-ului.Si putem sa ne uitam putin si la activitatea fiecaruia dintre noi. Ne-am cam saturat dede pe Facebook, ni se pare o retea sociala invechita, asa ca atunci cand avem 5 minute libere intr-o zi preferam sa scrollam pe Instagram sau sa ne uitam la ce-au mai facut prietenii nostri prin intermediul Story-urilor pe care le publica.Cu siguranta e o platforma cu foarte mare potential in Romania, in special in randul tinerilor. A dovedit in ultimii doi ani ca romanii o apreciaza foarte mult, uitandu-ne atat la numarul total de conturi, cat si la activitatile noastre sau ale prietenilor nostri", a precizat Cristian Florea , social media manager la Kooperativa 2.0, blogger si fondatorul proiectului casastiti , pentruOdata cu cresterea popularitatii Instagram in Romania a crescut si numarul influencerilor. Atat de mult incat companiile ii includ in campaniile lor de promovare. Adesea, acestia se folosesc de toate canalele social media (Instagram, Facebook, YouTube si, uneori, bloguri) pentru a-si creste popularitatea.De exemplu, Selly are 217.000 de like-uri pe Facebook, 814.000 de fani pe Instagram si peste 1,3 milioane de abonati pe YouTube.Influencerii pot obtine venituri gratie vizualizarilor (pe YouTube, pot castiga din afisarile de reclame) sau prin postari platite. Potrivit 2performant.com , influenceri precum Flick, Andreea Balan sau Noaptea Tarziu au facut publice preturi standard pentru o colaborare de advertising de 800, 1.800 si respectiv 4.500 de euro.Influencerii se impart, in general, in patru categorii:Dar ce te face influencer?"Din pacate, nu exista o cifra care sa-ti spuna ca. Apropo de asta, stiati ca existaSunt oamenii care au comunitati foarte mici, formate doar din prieteni (intre 10 si 500 de persoane, de exemplu), dar sunt prieteni care au foarte mare incredere in ceea ce spun ei si in recomandarile pe care le fac.Acesti oameni sunt foarte valorosi pentru companiile pentru care lucreaza. Pentru ca daca utilizatorul X are doar 300 de followers pe Instagram, dar toti sunt cunostinte de-ale lui in viata reala, probabil cei 300 de oameni vor sti ca X lucreaza la compania Y. Cand X zice ceva despre Y, cei 300 de oameni vor avea incredere in ce zice el despre companie pentru ca il cunosc si stiu ca informatiile pe care le da el sunt bazate pe cunostinte reale (din interior), nu presupuneri.In plus, prin simpla noastra prezenta in social media ne lasam influentati de cei pe care ii urmarim sau cei pe care Instagram ni-i scoate in fata datorita feed-ului. Sunt ei influenceri? Daca ne determina sa ne schimbam perceptia asupra unui lucru sau sa facem o achizitie, pentru noi sunt influenceri. Si nici nu conteaza cati followersi au", explica Cristian Florea.Story-urile (povestile care dispar dupa 24 de ore) sunt cel mai consumat tip de continut al momentului. La nivel global , pe Instagram sunt urmarite cam 500 de milioane de povesti in fiecare zi.Tocmai de aceea, brandurile mari se promoveaza acolo, fie prin postari platite, fie prin continut adaptat pentru formatul de Story."Spre exemplu, Netflix si Spotify iti permit sa distribui continut din platformele lor direct in Stories, intr-un format vizual facut special pentru asa ceva.Mai mult, atat Netflix, cat si YouTube incep sa aiba continut facut special pentru cei obisnuiti sa urmareasca Stories. Netflix iti arata trailere in format Portrait, iar YouTube iti arata reclame la care te uiti cu telefonul tinut in mod vertical", mentioneaza Cristian Florea.Legat de rata de vizualizari ale Story-urilor, studiile spun ca aproximativ 70% dintre utilizatorii de Instagram se uita si la Stories. "Dar daca ar fi sa ne uitam la conturile influencerilor sau ale brandurilor pe care le administrez, observ ca intre 5% si 15% dintre followers se uita la Story-urile unui cont".Daca vi se pare un procent mic, motivele pentru care se intampla asta sunt destul de simple si de bine intemeiate. Cristian Florea explica astfel:- In primul rand, desi Instagram e o retea in continua crestere, sunt foarte multi oameni care decid sa nu fie activi pe Instagram. Si-au facut cont, au stat ceva timp pe platforma, apoi au hotarat sa fie activi in alta parte, ca parca Instagramul nu-i reprezinta pana la capat.Ei raman in continuare followersi ai conturilor de Instagram (daca ar fi sa ne uitam strict la cifre), dar sunt oameni inactivi, deci nu au cum sa vada acele Story-uri.- In al doilea rand, sunt persoane care prefera in continuare sa se uite la fotografiile din Feed si sa nu investeasca deloc timp in a urmari Stories. E un lucru care tine de preferinte si nu prea poti sa-l schimbi. Si la mine pe profil observ persoane care interactioneaza cu postarile mele din Feed, dar niciodata nu se uita la Storie-urile mele.- In al treilea rand, exista si persoane care acceseaza Instagramul o data la trei - patru zile. Ei nu sunt chiar inactivi, ca cei din prima categorie, dar nu sunt nici utilizatori care sa intre zilnic. Daca eu pun un Story azi, cel care acceseaza Instagramul peste doua zile n-o sa-l mai vada. In acelasi timp, daca pun unul peste doua zile, il poate vedea acea persoanea, dar un alt utilizator care a intrat acum doua zile pe Insta si nu mai intra pana saptamana viitoare n-o sa vada noul meu Story.- In al patrulea (si ultimul rand), chiar daca esti heavy-user de Instagram, nu poti vedea Storie-urile a mai mult de 15-20 de persoane intr-o zi. N-ai timp si rabdare sa faci asta. Asa ca din numarul total de oameni pe care-i urmaresti, o sa te uiti doar la Story-urile care iti apar la inceput. Si cum decide Instagram ce Story-uri sa-ti apara la inceput? Pe baza activitatii tale anterioare. Asta inseamna ca, in timp, te vei uita la cam aceiasi 15-20 de oameni cand vine vorba de Stories, ca asa functioneaza algoritmul Instagram.De aceea, putem spune ca, in medie, un procent de 5-15% dintre urmaritori care iti vad Story-urile este ok.Acolo unde sunt multi utilizatori si activitate intensa, exista si firme care ofera servicii de crestere artificiala a conturilor. Pe Instagram, acestea dau follow si apoi unfollow, like-uri si urmaresc story-uri pentru a obtine mai mult engagement pentru conturile respective.Chestiuni similare se faceau odinioara si pe Facebook, pentru ca o pagina sa obtina sute de mii de like-uri, de multe ori promitand cadouri sau promovand servicii inexistente."Da, exista firme care iti spun ca pentru o suma modica iti aduc mii sau zeci de mii de followers, dar trebuie sa intelegem ca acei followersi nu sunt reali. Sunt niste conturi create special pentru acest business.Adica firmele respective au gasit o metoda de a crea 100.000 de conturi de Instagram foarte rapid si vand activitatea acelor conturi catre firme sau persoane fizice care doresc o crestere rapida a numarului de followers.Acele 100.000 de conturi nu se vor uita niciodata la Story-uri si nu vor interactiona niciodata cu postarile din Feed, pentru ca firmele de genul asta au niste scripturi automate care tot ce fac e sa acceseze profilul celui care plateste, sa dea click pe butonul de follow, apoi sa treaca la profilul unui alt cont care a platit. Si tot asa", confirma Cristian Florea.Revenind la exemplul de la inceputul articolului, mie mi s-a intamplat ca, in cele noua zile, numarul de viualizari/Story pe Instagram sa ajunga la 300-400, de la 30-40, fara sa-mi creasca numarul de followeri. Apoi, brusc, am revenit la cifrele initiale. Totodata, am observat ca in perioada respectiva ma urmareau aceleasi conturi.E posibil sa fi fost in vizorul unor astfel de firme?"Daca ai pus un hashtag specific acelui loc sau daca ai bifat locatia in momentul in care ai facut fotografii sau Story-uri de-acolo, e foarte probabil ca acele conturi sa fi urmarit locatia sau hashtagul Valea Doftanei si sa-ti fi descoperit astfel contul.In principiu, cand esti in modul de cautare a unui loc fain pe Instagram, te uiti la postarile si Story-urile oamenilor ca sa te convingi sa mergi acolo, dar nu ai in gand si obiectivul de a urmari conturi noi.Cele 9 zile de celebritate probabil s-au terminat pentru ca au fost publicate si alte fotografii si Story-uri cu Valea Doftanei si alti oameni au ajuns in vizorul celor care doreau sa descopere locul", a mentionat Cristian Florea.Ca sa tragem linie:1. Continutul de calitate e regele (si) pe Instagram.2. Adapteaza-ti mesajul in functie de interesele tale si ale audientei.3. Cresterea artificiala poate fi benefica, dar doar pe termen scurt.4. Oamenii apreciaza autenticitatea - simt imediat daca ceva e fortat, astfel ca e indicat ca pana si postarile platite sa fie in concordanta cu activitatea ta de pana atunci.5. Locurile interesante de vizitat, evenimentele si concertele te ajuta sa iti cresti audienta.