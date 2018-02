Instagram pregateste o noua functie care te va anunta cand cineva iti copiaza pozele

Ziare.

com

Reprezentantii Instagram au confirmat ca testeaza o astfel de facilitate. Astfel, cand un utilizator face o captura de ecran pentru a salva o imagine sub format Story, acesta este avertizat ca la urmatoarea captura autorul postarii originale va afla.Si cel de la care a fost copiata poza poate vedea cine i-a salvat continutul. Acesta nu primeste insa o notificare, ci va putea vedea direct pe ecran cine a realizat un screenshot cu postarea sa. Pana acum, singura functie pentru care utilizatorii Instagram erau avertizati in cazul unei capturi de ecran era mesajul direct.O abordare similara in cazul screenshot-urilor are si Snapchat, aplicatie de la care Instagram a copiat deja mai multe facilitati inclusiv Stories - zona superioara a aplicatiei in care sunt afisate postarile valabile doar 24 de ore.