Instagram testeaza ascunderea like-urilor si in SUA: Vom lua decizii care ne afecteaza daca ele ajuta oamenii

Anuntul a fost facut vineri de seful Instagram, Adam Mosseri, prezent la evenimentul din domeniul tehnologiei WIRED25, iar o astfel de masura ar viza intr-o prima faza doar anumiti utilizatori din SUA, relateaza Wired "Vom lua decizii care ne afecteaza afacerea daca ele vor contribui la starea de bine si la sanatatea oamenilor", a spus Mosseri la evenimentul din San Francisco, potrivit Business Insider Masura este parte a unui experiment lansat deja de companie in mai multe tari, ca parte a unor eforturi de reduce presiunile pe care le resimt utilizatorii platformei.Instagram testeaza in prezent ascunderea like-urilor in Australia, Brazilia, Canada, Irlanda, Italia, Japonia si Noua Zeelanda. Compania-parinte a platformei, Facebook, ar testa la randul sau o astfel de masura in Australia. Si YouTube intentioneaza sa nu mai afiseze numarul exact al abonatilor la canalele sale.Aceasta este una dintre cele mai recente masuri luate de Instagram in incercarea sa de a deveni un loc mai sigur, alaturi de introducerea unor algoritmi si filtre pentru inlaturarea postarilor jignitoare si dezbinatoare.C.S.