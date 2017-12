Internetul nu-i la fel pentru toata lumea. Cum arata Amazon, Instagram, Tinder si Uber pentru miliardari

Foto: James Edition

Daca oamenii obisnuiti au Amazon, Tinder, Instagram sau Uber, milionarii si miliardarii au propriile lor servicii si aplicatii online, concepute pe masura lumii lor stratosferice.Shoppingul online are alte valente in lumea bogatilor. Site-uleste un fel de combinatie intre Amazon si Craigslist, doar ca, in loc de carti, electronice si pantofi de la zece dolari, vinde avioane private si iahturi de zeci de milioane de dolari.Utilizatorii pot cauta in categorii ca "Elicoptere" sau "Iahturi", ori direct dupa numele brandului, daca sunt interesati de un Rolex sau un Porsche in mod particular, noteaza CNBC Sau isi pot rezerva un loc intr-un "safari" cu ursi polari.Pentru miliardarul care are totul exista o sectiune cu oferte si mai extravagante, in care acesta poate gasi, de exemplu, un scaun realizat din AK-uri 47 placate cu crom.Pentru ei viata se imparte intre zboruri la bordul avioanelor personale, plimbari cu iahtul in Caraibe si petreceri de lux la care sampania curge in valuri. Dar ce folos sa fii bogat daca restul lumii nu te poate vedea si recunoaste ca atare?Din aceasta frustare s-a nascut probabil, o retea conceputa dupa modelul Instagram si folosita in general de vlastarii unor familii instarite.Oricine poate arunca o privire la viata superbogatilor, insa doar acestia din urma pot posta poze, pentru 1.000 de dolari pe luna.Aplicatia a atras numeroase reactii critice inca de la lansare, iar Apple a decis sa o retraga din App Store. Neoficial, compania din Cupertino a numit-o "nepotrivita", conform Washington Post Aplicatia de datingeste cunoscuta ca Tinder pentru elite sau ca Tinder fara saraci. Unu din doi membri are venituri anuale de peste 500.000 de dolari pe an, iar 41% dintre membri castiga cel putin 1 milion de dolari pe an, sustine compania din spatele aplicatiei.In 2015, 40.000 de utilizatori noi au fost expulzati din comunitatea Luxy pentru ca erau "prea saraci, prea neatractivi sau ambele".Si bogatii au nevoie de o cursa uneori. Pentru ei exista aplicatia UberLux , disponibila doar in cateva orase. Compania de ridesharing garanteaza o calatorie la cele mai inalte standarde, cu un sofer profesionist cu experienta, in autoturisme precum Mercedes -Benz Clasa S sau Porsche Cayenne.