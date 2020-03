Licitatia 5G s-a amanat din nou. Cand va avea loc si legatura cu americanii

Ziare.

Guvernul se lauda inca de la finele lui 2017 - de pe vremea cand ministru de Finante era Ionut Misa - ca urmeaza sa vanda licente 5G. Pana la urma, insa, n-a facut-o nici in 2018 si nici in prima parte din 2019.In mod normal, potrivit ANCOM, procedura de atribuire a spectrului pentru 5G urma sa se realizeze macar in partea a doua din 2019, astfel incat unii dintre furnizori sa poata intra pe piata cu noile servicii de mare viteza incepand din ianuarie 2020.Dar abia in luna august a anului trecut a reusit tara noastra sa semneze un memorandum cu SUA. Prin intermediul respectivului document, tara noastra s-a angajat sa verifice riguros toti furnizorii de tehnologie si servicii 5G. Acest angajament in relatia cu SUA venea dupa ce mai multe state ocidentale, atat din Europa cat si de peste Ocean, refuzau sa permita gigantului Huawei sa se inscrie la licitatiile pentru 5G. Motivul: Huawei e din China, care este condusa de un regim comunist. Iar Huawei n-a convins Occidentul cand a promis ca nu va folosi tehnologia pentru a-si spiona clientii, indiferent ce i-ar cere Beijingul.Initial, presedintele ANCOM, Sorin Grideanu, a sustinut ca informatiile din memorandumul semnat cu SUA trebuie sa ramana secrete. Documentul a fost, insa, desecretizat pana la urma, in noiembrie 2019.La acel moment, Guvernul a anuntat ca nu mai e timp pentru organizarea licitatiei pentru atribuirea de frecvente destinate serviciilor 5G. Motivul: prevederile memorandumului trebuiau transpuse in legislatia nationala, iar asta va dura cateva luni.In decembrie, Grideanu anunta ca licitatia pentru frecventele destinate 5G va avea loc, totusi, in prima parte a anului 2020.Numai ca acum, din planul de actiuni comunciat de ANCOM redactiei, reiese ca abia in ultimele 3 luni din an urmeaza sa se organizeze licitatii pentru dreptul de a folosi benzile de frecventa destinate tehnologiei 5G.Daca macar de aceasta data termenul de lansare a licitatiei se va respecta ramane de vazut.Oricum, cel putin in teorie, aceste intarzieri n-ar trebui sa ne creeze un handicap consistent pe plan european, in conditiile in care Romania este printre primele state care a acceptat implementarea 5G, alaturi de Marea Britanie, Austria, Italia si Spania.