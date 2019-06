ANCOM: Daca nu se abroga OUG 114 pe telecom, licitatia pentru 5G ar putea fi blocata

Ziare.

"Daca nu se abroga OUG 114, pe componenta telecom, nu vom avea ce sa scriem in caietul de sarcini pe licitatia 5G. Abrogarea prevederilor telecom din OUG 114 trebuie sa se faca pana la sfarsitul acestei luni, dupa care sa se adopte o HG in care sa fie stipulate preturile de plecare la licitatie.Preturile de plecare pentru licitatia 5G mentionate in OUG 114 sunt inaplicabile si rupte de realitatea din piata locala telecom", a explicat Lovin, intr-o intalnire cu presa.El a precizat ca ANCOM a refuzat sa avizeze OUG 114 si doreste sa se revina la prevederile OUG 111, prin care autoritatea sa stabileasca preturile de pornire la licitatie."In varianta actuala a ordonantei, se poate ajunge la un pret de pornire de miliarde de euro la licitatia 5G (...) Am avut intalniri cu cei din Guvern si eu cred, sper, ca au inteles necesitatea abrogarii sectiunii telecom din OUG 114. Altfel, tot calendarul publicat de noi pe licitatia 5G se va duce mai departe de decembrie 2019", a mai spus oficialul ANCOM.Eduard Lovin a adaugat ca ANCOM a transmis anul trecut la Ministerul Finantelor, la solicitarea acestuia, estimarea sa cu privire la preturile minime de pornire."Estimarea noastra era in decembrie anul trecut de minimum doua miliarde de lei pentru tot spectrul de frecvente in benzile cuprinse intre 700 Mhz si 3,8 Ghz", a subliniat vicepresedintele arbitrului telecom.ANCOM a anuntat la finele saptamanii trecute, printr-un comunicat, ca procedura de licitatie pentru acordarea resurselor de spectru disponibil in benzile desemnate pentru implementarea tehnologiei de noua generatie 5G urmeaza sa fie finalizata pana pe data de 31 octombrie, iar licentele de utilizare vor fi acordate pana la finalul anului.Calendarul aferent organizarii licitatiei pentru 5G a fost finalizat, vineri, in cadrul Consiliului Consultativ, iar documentul de pozitie se refera la acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz.