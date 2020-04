5 sfaturi utile pentru o experienta "work from home" mai sigura

Ziare.

Dezvoltatorii de aplicatii malware isi imbunatatesc intens tehnicile de inselatorie pe tema foarte populara a pandemiei si construiesc zilnic link-uri si site-uri cu continut daunator, gandire sa compromita securitatea si confidentialitatea datelor celor care le viziteaza.In acest articol ne vom concentra pe un aspect important pe care mizeaza in prezent acesti infractori online - numarul ridicat de angajati care lucreaza de acasa si care se afla in afara protectiei furnizate de retelele business, care apartin comaniilor la care lucreza.Astfel, resursele digitale ale unei companii sunt expuse unui mare risc si necesita mai multa responsabilitate din partea angajatilor si a managementului.Cateva masuri simple de precautie pot ajuta angajatii oricarei companii sa isi consolideze considerabil securitatea impotriva unui posibil atac virtual, in aceasta perioada de munca de la distanta.Lucrand de acasa, tot traficul de date trece acum prin routerul wireless personal. Multi infractorii cibernetici incearca de aceea sa compromita astfel de echipamente, sa intercepteze traficul Wi-Fi ca in final sa obtina accesul la retea.Daca nu ati verificat inca optiunile de configurare pentru routerul de acasa, poate ca acum ar fi momentul, inainte ca dispozitivele conectate la acesta sa fie compromise.Cum poate fi accesat panoul de control si configurare al routerului? Introduceti in bara de adrese a browser-ului link-ul http://192.168.1.1, in timp ce sunteti conectat la reteaua wireless de acasa si veti primi acces la o multime de setari.Este indicat, in primul rand, sa modificati numele de utilizator si parola implicita a router-ului, cat si SSID-ul (numele retelei de domiciliu), pentru a nu dezvalui nici marca acestuia nici identitatea dumneavoastra.Pentru a avea parole cat mai solide, puteti folosi o solutie de management a acestora precum ESET Password Manager (un modul de gestionare a parolelor, parte a solutiei ESET Smart Security Premium). Folosirea unui astfel de instrument este extrem de practica, pentru ca aveti nevoie sa memorati o singura parola cu care aveti acces la toate celelalte parole ale conturilor dvs., cu doar cateva click-uri.Astfel de "intrusi" infiltrati in reteaua personala pot fi gasiti in interfata routerului, la sectiunea de dispozitive conectate sau cu ajutorul unor instrumente de scanare.ESET Smart Security Premium, de exemplu, are incorporat un modul numit Connected Home Monitor, un instrument de scanare ce descopera echipamentele care folosesc fara cunostinta dvs. conexiunea Wi-Fi.Ar fi recomandat sa schimbati parola retelei periodic si sa deconectati toate dispozitivele necunoscute.Ca masura de protectie, asigurati-va ca firmware-ul router-ului dvs. este actualizat la cea mai recenta versiune furnizata de producator.Daca folositi un produs depasit tehnologic, in cazul caruia s-a renuntat de mult la oferirea de suport, ar fi ideal sa cumparati un router nou, pentru ca rolul pe care il care acesta in securitatea transmisilor de date este foarte important.Angajatii care au nevoie de acces la intranet in timp ce lucreaza de la distanta vor comunica deseori prin retele publice nesigure. Pentru extra-protectie, puteti folosi o retea VPN care stabileste un tunel sigur de comunicare.Cu un VPN, micile pachete de date care alcatuiesc comunicarea pot fi ferite de rauvoitori, permitand decriptarea lor numai la capetele acestui tunel de comunicare, adica dispozitivele angajatilor si reteaua corporativa.Cei care folosesc conexiuni de acces de la distanta, cum ar fi Remote Desktop Protocol, servicii web/cloud (de pilda Office 365), Outlook Web App, sunt destul de expusi in fata amenintarilor, daca nu adopta masuri adecvate de securitate si de atenuare a riscului.In acest caz, companiile pot folosi ESET Secure Authentication, o solutie de autentificare cu 2 factori (2FA), conceputa sa consolideze securitatea tehnologiilor de acces la distanta si a datelor de autentificare ale angajatilor.2FA adauga un pas suplimentar in procesul de autentificare clasic in care este nevoie doar de numele de utilizator si parola si solicita in plus un cod unic, care este livrat de obicei printr-o aplicatie mobila de autentificare sau un SMS.Pentru a veni in sprijinul firmelor si angajatilor care isi desfasoara acum activitatea de acasa, ESET ofera gratuit licente business ale solutiilor antivirus, anti-malware si de autentificare 2FA, destinate pentru securizarea sistemelor business, ce garanteaza o protectie eficienta a echipamentelor de lucru, a datelor si o navigare sigura pe web.ESET ofera acces si la o serie de ghiduri utile pentru angajati si administratorii IT, ce includ sfaturi si idei pentru o mai buna securizare a retelei de acasa in aceasta perioada.Va invitam sa le descarcati gratuit, dand click aici: https://www.eset.ro/business/remote-workforce