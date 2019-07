Acord in G7 privind taxarea gigantilor Internetului. Libra trebuie reglementata cat mai strict

Ziare.

In privinta monedelor digitale precum proiectul Libra al Facebook, ministrii considera ca acestea ridica serioase motive de ingrijorare si trebuie reglementate cat mai strict, relateaza Reuters.Participantii au mai convenit ca ar trebui sa existe un nivel minim al taxei pentru a descuraja tarile sa concureze "intr-o cursa catre nivelul minim" pentru a atrage afaceri din partea multinationalelor din sectorul digital."Un nivel minim al taxei efective, cum ar fi de exemplu regimul GILTI din Statele Unite, ar contribui la asigurarea platii unei taxe corecte de catre companii", potrivit unui comunicat al presedintiei franceze a G7.Regimul fiscal GILTI din SUA (Global Intangible Low-Taxed Income regime) impune veniturile din strainatate cu o taxa de 10,5% pentru a descuraja companiile sa transfere profiturile in strainatate in scopul evitarii taxei corporative americane de 21%.Utilizarea regimului GILTI poate contribui la temperarea posibilelor temeri din SUA ca noile reglementari ar putea discrimina companiile americane.Incepem sa dezvoltam un cadru de reglementari...Consideram cu tarie ca acestea nu trebuie indreptate impotriva companiilor digitale americane", a declarat secretarul Trezoreriei americane, Steven Mnuchin.Noul regim fiscal si modul de implementare a acestuia urmeaza sa fie redactate pana la sfarsitul acestui an de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), astfel incat detaliile sa fie convenite pana la sfarsitul anului 2020.Mai multe state europene, intre care Franta, Italia, Marea Britanie si Spania, au introdus deja sau intentioneaza deja sa introduca propriile taxe pentru companiile digitale.Washingtonul a apreciat ca taxa din Franta discrimineaza companiile americane si a deschis o investigatie care ar putea duce la impunerea de tarife pentru bunuri din Franta.Le Maire a spus ca Parisul va mentine taxe pana cand va fi convenita o taxa la nivel international.In privinta monedelor digitale, Le Maire a spus la o conferinta de presa ca G7 se opune ideii potrivit careia companiile sa aiba aceleasi drepturi ca statele in crearea mijloacelor de plati, dar fara controlul si obligatiile care le insotesc."Nu putem accepta ca firmele private sa emita monede proprii fara un control democratic", a spus Le Maire.Intr-un rezumat al discutiilor neoficiale ale G7 din Chantilly, la nord de Paris, presedintia franceza a anuntat ca ministrii si guvernatorii bancilor centrale au convenit ca "criptomonedele care au la baza active (stableconins) si alte produse noi, inclusiv proiecte cu posibila influenta sistemica, cum este Libra, provoaca ingrijorari serioase din punctul de vedere al reglementarii si sistemic".Guvernele incep sa se ingrijoreze ca marile companii de tehnologie se extind in zone care le apartin, cum ar fi emiterea de monede. Facebook a anuntat proiectul Libra pe 18 iunie.G7 este ingrijorat ca ambitiile Facebook sa nu le slabeasca controlul asupra monedelor si al politicilor bancare si sa nu implice si riscuri de securitate.Benoit Coeure, membru in board-ul BCE si presedintele unui grup de lucru pentru monedele digitale, a spus ca "o moneda stablecoin pentru retail poate oferi remiteri mai rapide si mai ieftine, stimula concurenta pentru plati, oferind costuri mai reduse, si poate sustine incluziunea sociala. Totusi, poate provoca o serie de riscuri legate de prioritatile politicilor publice, inclusiv cele privind prevenirea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului.