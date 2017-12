Afacerile precum Uber sau Airbnb se vor inmulti in 2018

Ziare.

"Accesul rapid, organizarea eficienta si convenabila, precum si utilizarea resurselor existente constituie principalele avantaje ale afacerilor din economia participativa in comparatie cu serviciile traditionale. Pe de alta parte, cel mai mare dezavantaj al acestor afaceri, in Romania, este lipsa de incredere a populatiei in tranzactiile pe internet", se arata in analiza.Pe langa organizarea mai convenabila a acestor servicii, consumatorii apreciaza si faptul ca platformele sau afacerile colaborative sunt fie mai ieftine, fie gratuite."Un alt avantaj este posibilitatea de a face schimb de produse sau servicii, in locul achitarii unei sume de bani. De asemenea, faptul ca aceste platforme ofera servicii noi sau diferite de ceea ce exista pe piata este un beneficiu important. In Romania, unde traficul sufoca deja marile orase, iar calitatea unor servicii precum cele de transport lasa mult de dorit, afacerile de tip car sharing, de pilda, pot imbunatati semnificativ mobilitatea urbana", sustine directorul general al Perceptum, Raluca Ghilea.Referitor la dezavantajele platformelor colaborative, pe langa lipsa de incredere in tranzactiile online, necunoasterea persoanei sau a entitatii responsabile in cazul producerii unui eveniment nedorit sau a unei probleme reprezinta un mare neajuns. In plus, lipsa de incredere in furnizor sau vanzator, faptul ca serviciile sau produsele nu indeplinesc asteptarile, si informatiile reduse cu privire la serviciul pus la dispozitie sunt printre principalele piedici."Problemele intampinate recent de Uber si Taxify in Bucuresti determina, in final, maturizarea pietei si dezvoltarea ofertei. Pe de alta parte, autoritatile si reglementatorii trebuie sa inteleaga ca o competitie transparenta si corecta aduce beneficii comunitatii si dezvolta spiritul antreprenorial. Unul dintre atuurile platformelor colaborative este ca furnizorul serviciului poate fi si beneficiar", a mai spus Raluca Ghilea.Potrivit unui Eurobarometru realizat la comanda Comisiei Europene, 52% din romani nu aveau cunostinta, in 2016, de platformele colaborative, fata de o medie europeana de 46%. De asemenea, 26% auzisera de acest tip de servicii, insa nu le-au utilizat niciodata. Doar patru din 100 de romani folosesc regulat o astfel de platforma, la acelasi nivel cu media europeana.