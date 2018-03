Ce cuprinde Digital Report?

Analiza: Transformarea lumii digitale

La ce sa ne asteptam de la digital marketing in 2018?

Trenduri strategice in tehnologie si decizii de business in 2018

GDPR in era digitala

Profilurile a peste 30 de agentii digitale (informatii despre servicii oferite, echipa, management, actionariat, portofoliu de clientii, campanii dezvoltate, premii)

Campionii blogosferei: Cine sunt cei mai influenti bloggeri?

Campiopnii vlogosferei: Cine sunt cei mai influenti vloggeri?

Top 50 vloggeri romani

Blogosfera din Romania: bloguri generaliste, bloguri de fashion & beauty, bloguri culinare, bloguri de tehnologie, bloguri de turism, bloguri despre relatii de cuplu, bloguri de sport si stil de viata sanatos, bloguri de design, bloguri de cinema, bloguri de cultura, bloguri de lifestyle.

Top 30 conturi de Instagram

Ziare.

com

Cele mai asteptate sunt listele cu informatii la zi despre principalele agentii de digital din piata si listele cu cele mai relevante nume din blogosfera romaneasca, clasificate in functie de domeniile pe care le acopera.Editia din acest an prezninta si topul celor mai urmariti vloggeri si instagrammeri, precum si o analiza despre cei mai influenti bloggeri si vloggeri, clasament condus de Cabral Ibacka si Cristian Manafu in categoria blogging si de Matei Dima (BRomania) in categoria vlogging.Digital Report 2018 este un proiect Biz Agency, realizat cu sprijinul Zelist Monitor si Screen Native.Poate fi comandat atat in format tiparit, cat si sub forma unui pdf online aici Informatii suplimentare: lelia.petrescu@revistabiz.ro