Cea mai enervanta eroare de pe internet are o poveste pe care putini internauti o stiu

Una dintre cele mai enervante situatii pe care le poti intalni pe internet este cea a unei erori " 404 Not Found ". Mesajul este un raspuns standard HTTP generat atunci cand un utilizator incearca sa acceseze un link defect sau mort.Definitia lui 404 e destul de simpla, dar istoricul din spatele acesteia este ceva mai interesant de atat. Originea mesajului ne duce inapoi in anii '80, cand un grup de cercetatori de la CERN, in Elvetia, au inceput sa lucreze la ceea ce urma sa devina World Wide Web.