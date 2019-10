CERT-RO: Evitati hot-spot-urile de internet gratuite! Pot fi capcane

Ziare.

com

"Conexiunile de internet gratis, acele hot-spot-uri gratis pe care le gasim in cafenele, in aeroporturi, sunt un pericol pregnant, la care suntem expusi zilnic, pentru ca, traind in secolul vitezei, traind in secolul digitalizarii, avem nevoie de acces cat mai rapid la informatie, de aceea, de multe ori, desi folosim in marea parte a timpului conexiuni securizate la wireless - la birou, acasa, cateodata viata ne poarta in anumite zone unde suntem obligati poate sa ne conectam la un hot-spot gratis dintr-o cafenea, dintr-un aeroport, etc.Dezavantajul acestor retele este ca utilizatorul nu are siguranta ca datele sale sunt securizate, pentru ca nu stie practic cine detine acea retea, cine a configurat acea retea. Atacatorii pot compromite acea conexiune foarte simplu, sau pot crea retele cu aceeasi denumire", le-a transmis reprezentantul CERT-RO studentilor de la SNSPA, la un eveniment de bune practici de utilizare a tehnologiei, organizat de Microsoft Romania, Politia Romana si CERT-RO.Acesta a subliniat ca in cazul retelelor de internet gratis nu exista o certitudine a securitatii oferite de acele hot-spot-uri."Dau un exemplu, numele 'Starbucks Free Wi-Fi'. Nu ai de unde sa stii daca intr-adevar acea conexiune este a cafenelei sau este o capcana intinsa de atacator. Sfatul nostru este sa evitati pe cat posibil astfel de conexiuni, dar daca urgenta va determina sa aveti acces la o astfel de retea, trebuie sa stiti ca exista cateva metode prin care va puteti proteja, si aici vorbim despre utilizarea VPN-ului - un server virtual prin care traficul va fi criptat, iar atacatorii vor intercepta mult mai greu acel trafic, iar traficul nu va putea fi citit., a recomandat Mihai Rotariu.Reprezentantul CERT-RO le-a mai recomandat utilizatorilor de internet sa isi creeze o rutina de securitate pe baza acestor sfaturi."Sigur, esti vulnerabil in momentul in care nu esti atent la activitatea pe care o faci pe aceste retele, dar putem sa ne protejam si, avand in vedere ca suntem in Luna Europeana a Securitatii Cibernetice, trebuie sa va spun ca motto-ul acestei luni este unul foarte bun: 'Securitatea cibernetica este o responsabilitate comuna'.Astfel, puteti sa va creati o rutina de securitate in care sa includeti astfel de sfaturi si astfel va puteti proteja zilnic de anumite pericole cum ar fi malware-ul, phishing-ul, conexiunea la hot-spot-uri Wi-Fi nesecurizate si altele", a mai precizat Mihai Rotariu.