Crestere uriasa a traficului de Internet in Romania de cand se sta in casa

ANCOM arata ca majorarea traficului de voce si de date vine in contextul implementarii tot mai intense a muncii la distanta, a mutarii cursurilor scolare si universitare in mediul online si a cresterii semnificative a componentei de entertainment online."Conform datelor transmise de furnizorii de servicii de comunicatii electronice, traficul total de date a crescut, in medie in ultima saptamana din luna martie, cu 12% in retelele mobile si cu 20,9% in retelele fixe, in timp ce traficul de voce a inregistrat cresteri medii de 22% in retelele mobile si 22,7% in retelele fixe. Traficul total de interconectare a crescut, in medie, cu 21% in retelele mobile si cu 19% in retelele fixe. Pentru prelucrarea datelor s-a luat ca referinta sfarsitul lunii februarie 2020, cand a fost inregistrat primul caz de infectare cu virusul COVID-19 in Romania", arata un comunicat al ANCOM.Conform informatiilor transmise de furnizori, in retelele mobile, traficul de date a inregistrat cresteri medii de 12% (fiind inregistrate cresteri intre 7 % si 20%). In retelele fixe, traficul de date a crescut in medie cu 20,9%, furnizorii raportand cresteri intre 18% si 27%.In retelele mobile, traficul de voce a crescut in medie cu 22% (fiind inregistrate cresteri intre 18,2 % si 24%), iar in retelele fixe, cu 22,7%, furnizorii raportand cresteri intre 8,5% si 44,7%.Traficul total de interconectare raportat de furnizorii de comunicatii electronice a inregistrat o crestere medie de 21% in retelele mobile, fiind inregistrate cresteri intre 17,7% si 24%. In retelele fixe, traficul total de interconectare a crescut in medie cu 19%, fiind raportate cresteri intre 6,3% si 41%.In general, furnizorii au experimentat un numar in crestere de situatii de congestie pe retelele mobile de acces (peste 80% grad de incarcare a porturilor utilizate si a resurselor radio de acces).Traficul de date total raportat de catre principalele puncte comune de interconectare din Romania, peering plus tranzit, (IXPs) a crescut cu valori intre 10% si 33%."La solicitarea ANCOM, furnizorii au transmis cresterile medii ale traficului inregistrate la finalul lunii martie luand ca data de referinta (stare de normalitate) perioada in care s-a confirmat in Romania primul caz de Covid-19 (25 februarie 2020)", informeaza autoritatea.Pentru a asigura continuitatea furnizarii serviciilor in cazul cresterii traficului de date, furnizorii au luat masuri pentru a monitoriza mai eficient capacitatea disponibila a retelei si a interveni unde este necesar, dar si masuri pentru modernizarea echipamentelor de retea si simplificarea si eficientizarea procesului de achizitii."Cresterea traficului de voce si de date vine in contextul implementarii tot mai intense a muncii la distanta, a mutarii cursurilor scolare si universitare in mediul online si a cresterii semnificative a componentei de entertainment online", mai arata ANCOM.ANCOM precizeaza ca va monitoriza constant situatia si masurile luate de furnizori pentru a asigura functionarea corespunzatoare a retelelor si serviciilor publice de comunicatii electronice, gradul de incarcare a retelelor si eventualele congestii.