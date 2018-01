Cum sa accesezi fara riscuri link-uri scurte pe internet

Ziare.

Petrecem foarte mult timp pe internet , indiferent daca o facem de pe mobil, tableta sau laptop . In acelasi timp, in functie de site-urile pe care le accesam, ne expunem la un volum foarte mare de riscuri. Indiferent cat de priceput esti la tehnologie , o infectie cu un malware periculos este la un click distanta si nu este foarte evident momentul in care te-ai infectat.In trecut, daca vroiai sa descarci ceva de pe internet si vedeai un link cu potential periculos, acest detaliu era evident din URL. Pozitionand cursorul pe un link, vedeai foarte clar ca erai directionat catre o serie de site-uri care nu aveau nici un fel de legatura cu ceea ce te interesa. Problema este ca acelasi mecanism nu mai este valabil in zilele noastre din cauza serviciilor de scurtare a linkurilor sau URL Shortener.Este plin internetul de site-uri al caror scop unic consta in micsorarea unor adrese stufoase de cateva randuri intr-un format scurt, de cateva caractere. Goo.gl este unul dintre cele mai populare. Exista insa si unele care te redirectioneaza prin site-uri incarcate de reclame, imbogatind persoana care le-a postat online.