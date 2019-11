Doua romance se afla in topul celor 50 de femei cu influenta in domeniul securitatii cibernetice in Europa

Ziare.

Conform sursei citate,, secretar de stat in fostul Minister al Comunicatiilor si Societatii Informationale, a contribuit la pregatirea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.Mandatul ei a inclus domenii mult mai vaste si specializate, cum sunt securitatea cibernetica, inteligenta artificiala si robotica, promovarea femeilor in tehnologie (prin proiectul Women In Tech). Pe langa gestionarea dosarelor legislative care au decurs din agenda digitala a UE in cadrul Consiliului de Transport, Telecomunicatii si Energie (TTE), a coordonat si o serie de grupuri nationale la nivel inalt insarcinate sa asigure securitatea si rezilienta infrastructurii IT si de telecomunicatii din Romania.In 2018, Maria a ajutat la fondarea initiativei Women4Cyber a Organizatiei Europene de Securitate Cibernetica, care a fost dezvoltata pentru a spori participarea femeilor in domeniul cibernetic.este director de strategie pentru evaluare si transformare cibernetica la EMEA-Deloitte Belgia, functie din care sfatuieste organizatiile cum sa-si interpreteze riscurile de afaceri si amenintarile cibernetice pentru a defini o strategie de securitate axata pe construirea rezilientei cyber, sa anticipeze tendintele viitoare si astfel sa-si indeplineasca obiectivele de afaceri.In calitate de sef al Women-in-Cyber la Deloitte Belgia si de fondator al Retelei Belgiene pentru Femei in Securitate (BNWIS), se concentreaza aspecte diferite si pe atragerea talentului feminin in industrie.Personalitatile incluse in Top 50 au fost evaluate tinand cont de o serie de criterii obiective: participari si luari de cuvant la conferinte in domeniul securitatii cibernetice, articole si carti publicate, dovezi demonstrate ale implicarii si expertizei in cyber-security, activitate sustinuta pe retelele de social media, postari si tweet-uri, dar si pe baza discutiilor informale si a implicarii in comunitatile internationale si retelele profesionale.In Top 50 au fost incluse personalitati din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Macedonia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Serbia, Spania, Suedia, Elvetia, Turcia, Ucraina si Ungaria.Printre femeile din top se numara: Mariya Gabriel, comisar european pentru Economie si Societatea Digitala; Despina Spanou, director pentru Societatea Digitala si Securitate Cibernetica la Comisia Europeana; Lise Fuhr, director general al Asociatiei Europene a Operatorilor de Retele de Telecomunicatii (ETNO); Elena Santiago, director general al CEN si CENELUC, organisme europene de standardizare, care ofera solutii in domeniul securitatii cibernetice; Catherine de Bolle, director executiv al EUROPOL; Pia Rantala-Engberg, ambasador al Finlandei in Italia, Malta si NATO.SC Media UK este principala sursa de informare pentru profesionistii din domeniul securitatii cibernetice din Marea Britanie si Europa, care au nevoie de informatii privind strategii IT de securitate, cele mai bune practici de protectie a datelor, reglementari guvernamentale si tehnologii actuale de securitate IT.