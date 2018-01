George Soros: Facebook si Google sunt o amenintare la adresa democratiei. Sunt un fel de cazinouri (Video)

Ziare.

com

"Facebook si Google exploateaza mediile sociale si provoaca mai multe probleme. Proprietarii acestor platforme gigant se considera stapani ai universului, dar, de fapt, ei sunt sclavii ideei de a-si pastra pozitia dominanta. Este doar o chestiune de timp pana cand dominarea globala a monopolurilor din industria IT americana va fi intrerupta", a declarat George Soros la Forumul Economic Mondial de la Davos.Miliardarul in varsta de 87 de ani considera ca una dintre problemele esentiale ale retelelor de socializare este abilitatea acestora de a influenta modul in care oamenii gandesc si se comporta."Companiile de media sociale ii determina pe oameni sa renunte la autonomia lor de gandire. Acest lucru are consecinte negative de mare anvergura asupra functionarii democratiei, in special asupra integritatii alegerilor. Puterea de a modela atentia oamenilor este concentrata in mainile catorva companii.Oamenii fara libertate de gandire pot fi usor manipulati. Acest pericol nu este valabil doar pentru viitor" a mai spus Soros, in discursul sau de la Davos.Miliardarul mai precizeaza ca retelele de socializare functioneaza ca niste cazinouri, exercitand un control prea mare asupra continutului si a publicitatii."Companiile de media sociale isi induc in eroare utilizatorii, prin manipularea atentiei si directionarea acesteia spre propriile scopuri comerciale. Ei formeaza in mod deliberat o dependenta de serviciile pe care le ofera. Acest lucru poate fi foarte daunator, in special pentru adolescenti. Exista o asemanare intre platformele online si companiile de jocuri de noroc. Cazinourile au dezvoltat tehnici de a atrage jucatori care isi pierd chiar si banii pe care nu-i detin", a mai declarat omul de afaceri.George Soros detine, prin intermediul unui fond de investitii, 109.451 de actiuni ale companiei Facebook. Soros este unul dintre actionarii companiei Alphabet, cea care detine Google.