iCEE.fest 2018 lanseaza un nou eveniment-satelit: Upgrade Democracy

Dan Kenninen, analist si consultant politic;

Colin Delany, fondator si editor epolitics.com;

Martinez Alberto Saracho, Presedinte fondator al Fundatiei IDEA;

Kyriakos Pierrakakis, Director de cercetare al diaNEOsis;

Eric Schultz, Consultant independent si fost ambasador al Statelor Unite ale Americii in Zambia;

George Birnbaum, Consultant Politic Independent;

Lucian Despoiu, Fondator & CEO Majoritas Global;

Radu Puchiu, fost secretar de stat in Secretariatul General al Guvernului, consilier de stat pe probleme de IT&C si servicii online;

Vlad Hatieganu, Co-fondator si Manager al Majoritas Insights;

Dan Mercea, Lector Senior in Sociologie in cadrul Universitatii din Londra si Editor Asociat al revistei Information, Communication & Society;

Petrit Selimi, CEO Millennium Foundation Kosovo, Former Acting Foreign Minister and Deputy Minister of Foreign Affairs of Republic of Kosovo;

Cristina Moise, Data Architect;

Armando Regil, Fondator, Presedinte si CEO i2Co: School of Transformative Leadership;

Balint Porcsalmi, Consultant politic, presedinte executiv UDMR;

Greg Mills, Director Brenthurst Foundation;

"Noua linie de continut lansata in acest an face o analiza a modului in care tehnologia digitala transforma organizatiile, institutiile, comunicarea politica si societatea, in ansamblul ei", potrivit unui comunicat de presa remis vineriSursa citata arata ca specialistii in domeniul comunicarii si consultantei politice vor facilita intelegerea noilor transformari in campaniile politice digitale, vor vorbi despre campaniile electorale si implicatiile lor, vor dezbate politici publice, vor trata subiecte precum diplomatia digitala si conceptul de Open Government (Guvernarea Deschisa) si vor analiza actiuni si initiative civice care sa duca la modernizarea si "upgradarea" democratiei.Proiectul este initiat de Majoritas Academy in co-productie cu iCEE.fest si se adreseaza atat specialistilor in marketing digital, guvernelor din regiune, analistilor politici, jurnalistilor, cat si tuturor cetatenilor care aspira la o societate democratica moderna.In plus, vor fi abordate teme precum regandirea democratiei, conceptul de propaganda, recastigarea increderii sau utilizarea in mod responsabil a datelor personale in comunicarea politica, se mai arata in document.Iata lista speakerilor confirmati:iCEE.fest se desfasoara la Bucuresti, pe 14 si 15 iunie.Bilete disponibile si informatii complete despre speakerii si companiile prezente la iCEE.fest 2018 gasiti pe site-ul oficial. Agenda generala a festivalului, in curs de actualizare, e disponibila aici