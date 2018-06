iCEE.fest 2018 s-a incheiat: peste 3.700 de participanti au transformat Bucurestiul in Capitala Internetului din Europa

Ziare.

Biletele pentru editia viitoare sunt deja disponibile, in numar limitat si la pret redus, pe site-ul oficial, aici Anul acesta, peste 3.700 de participanti (din care peste 30%) din afara Romaniei au avut de ales intre 9 linii principale de continut si aproapecare au sustinut 95 de ore de prezentari si workshopuri.Expertilor marilor companii li s-au adaugat speakeri si traineri independenti, cunoscuti in intreaga lume.Printre ei: Gerd Leonhard, autorul celebrei carti "Technology vs. Humanity", David Scheider, co-autor al comediei "The Death of Stalin", futuristul Simon Gosling, Brian Wong, cel mai tanar antreprenor din digital & tech care a primit finantare si autor al cartii "The Cheat Code"sau Grant Sabatier - un milionar in bitcoin si promotor al metodelor alternative de economisire - dar si multi altii, listati aici Pe langa partea "serioasa", ca de obicei, iCEE.fest a fost presarat de momente de stand-up comedy sustinute de actorul si comediantul britanic Jeff Leach, gazda festivalului, precum si de concerte sustinute de Arme, The Mono Jacks si Suie Paparude in "The Summer Playground" - zona de socializare si distractie a festivalului.Competitia dedicate startupurilor, "200 Seconds of Fame", care a incheiat editia din acest an, a fost castigata de Clark (marele premiu, pentru conceptul ochelarilor inteligenti de uz industrial) si de WakeZ (sectiunea e-health, pentru un dispozitiv purtabil destinat imbunatatirii calitatii somnului).Festivalul este organizat in parteneriat cu Orange si are printre sustinatori BCR, Glo, Nissan, Kaufland, mPlatform, VTex, ENEL, Medlife, Freewheel / Comcast, Nescafe Dolce Gusto, Coca-Cola si multi alti parteneri.