In Romania, un minor din 10 este dependent de internet

Potrivit parintilor, 12% dintre minori sunt dependenti de Internet, iar pe langa temerea ca ar putea sa vada continut nepotrivit sau explicit (36%) si ca exista posibilitatea sa comunice cu persoane necunoscute (32%), teama ca cei mici nu se pot distanta de lumea online devine si ea rapid una foarte importanta pentru parinti."Avand in vedere ca peste jumatate (51%) dintre parinti simt ca amenintarile online pentru copiii lor cresc, timpul petrecut pe Internet este un factor important pentru siguranta copiilor. Aceste motive de ingrijorare i-au determinat pe 33% dintre parinti sa impuna restrictii legate de timpul petrecut in mediul virtual", arata studiul.Raportul arata insa ca, limitarea timpului petrecut in mediul online nu ii fereste neaparat pe copii de pericole, iar pe parcursul unui an, 44% dintre copii s-au confruntat cu cel putin o amenintare online, 12% dintre ei accesand continut nepotrivit sau intrand in contact cu programe malware si virusi (10%)."O optiune alternativa pentru parinti ar putea sa fie aceea sa-i sprijine pe copiii lor in alte moduri, prin educatie. Peste o treime (37%) dintre parinti vorbesc cu regularitate cu copiii lor pentru a-i invata despre pericolele online, iar 31% incearca sa ii supravegheze atunci cand sunt online, eventual creand oportunitati pentru a sublinia orice amenintare ar putea aparea si a suplimenta efortul de educare", mentioneaza raportul."Educatia si comunicarea joaca un rol decisiv in procesul prin care parintii se pot asigura ca cei mici folosesc Internetul in mod responsabil si in siguranta. Dar este important sa foloseasca si programe care sa intareasca mijloacele de aparare. Limitarea timpului petrecut online este o parte esentiala din proces, dar nu functioneaza de una singura. Tehnologia poate ajuta la reducerea riscurilor, permitandu-le copiilor sa exploreze in siguranta toate aspectele pozitive ale Internetului si sa isi dezvolte aptitudinile digitale fara sa se ingrijoreze in legatura cu amenintarile cibernetice", precizeaza Dmitry Aleshin, VP for Product Marketing, Kaspersky Lab.Specialistii mentioneaza ca Kaspersky Safe KIds este creat pentru a ajuta parintii sa isi protejeze in mod eficient copiii de pericolele din mediul online, iar prin intermediul acestei solutii pot alege fie sa blocheze accesul copiilor la anumite aplicatii si site-uri, fie sa-i ajute sa constientizeze pericolele, avertizandu-i ca site-urile sau aplicatiile pe care sunt pe cale sa le acceseze sunt riscante si s-ar putea sa aiba continut periculos.