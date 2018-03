Incepand de azi, proprietarii domeniilor ".ro" trebuie sa achite taxa anuala de mentenanta

Ziare.

Valoarea a fost stabilita la nivelul pietei europene din domeniu, ajustata la veniturile si la puterea de cumparare a romanilor.Tariful practicat de catre registrarul ICI Bucuresti va fi de 12 euro pe an, plus TVA, potrivit RoTLD.Data de expirare a domeniilor ".ro" se va calcula tinand cont de principiul conform caruia vechea taxa de inregistrare trebuie sa acopere cel putin 5 ani de mentenanta.Domeniile ".ro" erau printre putinele care nu aveau taxa anuala de mentenanta, insa incepand de azi, proprietarii domeniilor trebuie sa achite taxa de 6 euro/an.Bineinteles, opiniile privind aceasta masura s-au impartit in doua: cei care au criticat introducerea taxei anuale, dar si cei care au fost pro.Cei care s-au opus taxei au invocat exprimarea nefericita folosita in momentul inregistrarii unui domeniu, care te anunta ca il ai "pe viata".De cealalta parte, au existat si oamenii care s-au bucurat la auzul vestii, pentru ca daca o persoana nu isi achita taxa anuala, domeniul expira si poate fi inregistrat de oricine, daca vechiul proprietar nu vrea sa il reinnoiasca.