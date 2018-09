Internetul nu va mai fi asa cum il stim: Ce e taxa pe link si care sunt cele mai importante schimbari la Legea Copyright-ului

Platformele online si responsabilitatea

"Suntem extrem de dezamagiti ca europarlamentarii nu ne-au ascultat ingrijorarile", a spus David O'Brien, analist la Electronic Frontier Foundation, citat de Ars Technica , publicatie care a trecut in revista cele mai importante modificari propuse in pachetul legislativ.Astfel, platformele online ca Google si Facebook vor fi direct raspunzatoare pentru continutul incarcat de utilizatorii lor. Totodata, se incurajeaza o cooperare mai buna intre cei care detin drepturi de autor si autoritati pentru a semnala si sanctiona cazurile de infringement.De asemenea, noul pachet legislativ ofera site-urilor de stiri dreptul de a restrictiona modul in care articolele publicate apar in agregatoare ca Google News. Si nu numai atat, echipele sportive ar urma sa aiba dreptul de a limita distribuirea fotografiilor si clipurilor facute de fani pe Internet.Votul, dat pe 12 septembrie in Parlamentul European, nu reprezinta decizia finala. Vor urma discutii intre europarlamentari, Consiliul UE si Comisia Europeana, astfel ca aceste propuneri ar putea suferi modificari si imbunatatiri.Ulterior, dupa ce se va ajunge la o forma finala, ea va fi aprobata de cele trei institutii, apoi va fi trimisa celor 27 de state membre (cel mai probabil, acest lucru se va intampla dupa Brexit), pentru ca noile norme sa fie transpuse in legislatia nationala.Initial, propunerea legislativa obliga platformele online sa foloseasca "tehnologii de recunoastere a continutului" in scopul de a scana, filtra si elimina articolele care incalca Legea Copyright-ului. Insa in versiunea aprobata de Parlamentul European, aceasta mentiune nu mai apare.In schimb, acum situatia e mai transanta. Platformele online sunt responsabile in totalitate pentru continutul publicat de utilizatori, iar acestea trebuie sa gaseasca singure solutii pentru ca dreptul de proprietate intelectuala sa nu fie incalcat.Propunerea legislativa invita partile implicate la dialog, dar pentru ca nu propune metode clare de combatere a acestui tip de furt, unii pot sustine ca nu e nevoie ca platformele online sa scanzeze continutul.Insa sursa citata sustine ca se va ajunge, pana la urma, la asa ceva. Pe de o parte, acesta este scopul pentru care a fost gandita noua legislatie, chiar daca nu e specificat cu subiect si predicat. Pe de alta parte, prim mutarea responsabilitatii asupra continutului de la utilizatori la platformele online, acestea din urma vor vrea sa se asigure ca nu vor fi pedepsite.In plus, mai au un avantaj care rezulta de aici: controlul asupra lucrurilor postate de utilizatori ar putea insemna noi forme de generare de venituri.Printre posibilele riscuri se numara ivirea unor situatii in care, de teama amenzilor, bucati de continut perfect viabile sa fie sterse de pe platformele online. Printre astfel de cazuri se pot numara parodiile (e plin YouTube-ul de astfel de clipuri).Totusi, legislatia mentioneaza ce trebuie facut pentru a rezolva situatiile de acest gen: un mecanism prin care utilizatorii sa-si poata trimite usor plangerile, iar acestea sa fie verificate si rezolvate rapid.Cel mai probabil, platformele online vor sterge continutul si abia apoi vor pune intrebari, pentru simplul motiv ca le este mai comod asa.Insa a gasi un echilibru intre corectitudinea fata de continut si cea fata de utilizatori este foarte dificil, iar propunerea legislativa, in forma actuala, nu face decat sa oblige guvernele nationale sa se descurce singure, cum or putea, cu aceasta problema.Mai exista un risc: e posibil ca noile reglementari, daca vor intra in vigoare, sa devina o povara pentru micii furnizori de astfel de servicii. YouTube a investit 60 de milioane de dolari in serviciul de scanare a continutului Content ID; evident, un start-up concurent nu are o asemenea suma la dispozitie pentru a crea un tool similar. Prin urmare, este posibil sa asistam la o intarire a dominatiei gigantilor IT, conform sursei citate.Totusi, propunerea legislativa excepteaza de la aceasta regula companiile care ofera servicii de distribuire de continut online si au maximum 50 de angajati.Propunerea legislativa specifica clar faptul ca site-urile de stiri au drepul de a restrictiona modul in care continutul lor este sumarizat si preluat de altii. Scopul, potrivit sursei citate, este ca Google, Facebook si alti giganti IT sa plateasca pentru includerea linkurilor respective pe platformele lor.Criticii au numit aceasta masura "taxa pe link" si au amintit ca incercari similare au dat gres in Germania si Spania: pur si simplu, Google a delistat site-urile respective de peste tot, iar acest lucru a facut mai mult rau publisherilor decat gigantului IT.Aparatorii masurii sustin ca Google nu poate delista toate site-urile de stiri din Europa: operatiunea va fi costisitoare si contraproductiva.Prin urmare, sursa citata presupune ca europarlamentarii spera ca Facebook si Google sa se supuna si sa plateasca taxa pe link.Insa propunerea legislativa nu mentioneaza cum va functiona acest sistem, odata ce va fi aprobat. Nu e clar ce fel de linkuri sau descrieri pot fi preluate la liber si care cu bani.Echipele sportive pot vinde drepturile TV, insa fanii au putut sa faca poze si clipuri de la meciuri si sa le publice nestingheriti online.Propunerea legislativa da drepturi de proprietate echipelor sportive asupra tuturor imaginilor si clipurilor de la meciuri, indiferent de cine le face si cum le distribuie.