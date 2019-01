Legea care schimba Internetul asa cum il stim e blocata in hatisul birocratic. Google a trecut la amenintari

Cartoful fierbinte

De ce au esuat negocierile?

Nu exista majoritate

Ce urmeaza?

Schimbarile din guvernele statelor UE au creat probleme pentru Directiva Copyright

Google ia in considerare sa retraga serviciul Google News din Europa

Ziare.

com

Pe 18 ianuarie, din senin, sase tari s-au razgandit si au hotarat ca nu mai sustin propunerea legislativa.Prin urmare, ne-am intors de unde am plecat. The Verge transmite ca decizia celor sase state membre de a se razgandi este putin ciudata, cel putin la prima vedere, caci principalele subiecte de negociere nu s-au schimbat de anul trecut si pana acum.Directiva Copyright propune, in principal, actualizari de bun simt la legislatia drepturilor de autor adoptata in 2011, astfel incat sa fie in concordanta cu lumea in care traim si cu avantul noilor tehnologii.In particular, insa, doua prevederi dau mari batai de cap: e vorba de Articolul 11 si Articolul 13, cunoscute sub numele de "taxa pe link", respectiv "filtrarea continutului".Primul da dreptul publisher-ilor sa fie platiti de fiecare data cand platforme ca Google sau Facebook afiseaza franturi din articolele lor.Celalalt prevede ca aceste platforme sunt direct responsabile de continutul distribuit de utilizatorii lor. Prin urmare, sunt nevoite sa foloseasca un instrument de filtrare, astfel incat sa poata verifica continutul inainte de a fi publicat, pentru a vedea daca incalca drepturile de autor sau nu.Ce trebuie sa tinem minte este ca aceste doua articole nu au cum sa fie scoase de tot din legislatie. Astfel, se pot face schimbari doar la detaliile legate de implementare.De ce? Pentru ca asa functioneaza legislatia europeana. Adica, mai intai se duc negocieri intre cei care au facut propunerea legislativa si statele membre, astfel incat sa se ajunga la un compromis. Pe urma, textul e votat de Parlamentul si Consiliul European. Aesti pasi au fost deja parcursi in cazul Directivei Copyright, ceea ce inseamna ca niciun articol inclus in propunere nu va disparea. In schimb, pot fi adaptate.Iar saptamana trecuta era stabilit ca PE, CE si guvernele statelor membre sa discute despre detaliile implementarii legislatiei. Insa nu a existat un consens in ceea ce priveste articolele 11 si 13.De exemplu, partile implicate in negocieri s-au blocat pana si la definitii. In cazul Articolului 11, ce inseamna mai exact acea frantura de articol? Este vorba doar de prima fraza? Sau de primul paragraf? Ori de orice parte a textului?In cazul Articolului 13, disputa s-a concentrat in jurul dilemei de a excepta sau nu platformele mai mici (cele cu venituri sub 20 de milioane de euro pe an) de la asumarea responsabilitatii pentru continutul utilizatorilor."Consiliul se afla intr-un puct mort pentru ca nu exista o majoritate (astfel incat sa se ia o decizie - n.red.) nici de o parte, nici de alta", explica Julia Reda, europarlamentar al Partidului Piratilor, unul dinte criticii legislatiei, pentru sursa citata.Inainte de discutiile de vinerea trecuta, cateva state membre au facut front comun si au militat pentru o interpretare mai generoasa a articolelor 11 si 13. E vorba de Germania, Belgia, Olanda, Finlanda si Slovenia. Insa acestora li s-au alaturat, vineri, alte sase tari: Suedia, Croatia, Portugalia, Luxemburg, Polonia si Italia. Prin urmare, 11 natiuni ale UE din totalul de 28 nu sunt de acord cu rezultatul negocierilor. De aici si impasul.Ei bine, deocamdata nimic nu e clar.Daca legea va fi votata la nivel european (si apoi votata si transpusa in legislatia fiecarei tari in parte), tot mai trebuie sa treaca de votul plenar din Parlamentul European. Iar cum avem alegeri europarlamentare in mai, practic ar mai fi foarte putin timp. In caz contrar, orice intelegere luata de actulul legislativ ar putea fi distrusa dupa scrutin.Unul dintre motivele pentru care situatia Directivei a luat o alta turnura este schimbarea situatiei politice din unele state UE, comparativ cu momentul in care au avut loc negocierile initiale. Este si cazul Italiei, unde guvernul care acum un an era de centru-stanga este in prezent condus de o coalitie de centru-dreapta, mai populista.Daca directiva va ajunge la votul plenar, intr-o forma sau alta, dialogul trilateral trebuie reluat si negocierile sa duca la un compromis, care trebuie agreat rapid.Daca acesti pasi nu sunt parcursi rapid, atunci sansele sunt mici ca legislatia sa fie adoptata in aceasta primavara."Daca inceputul lunii februarie vine cu un nou text legislativ, atunci votul va putea fi dat rapid. Dar daca nu, atunci decizia va fi luata de viitorii europarlamentari", spune Reda.La solicitarea The Verge, Consiliul European a transmis ca are nevoie de mai mult timp pentru a-si finaliza pozitia, astfel ca nu exista o noua data stabilita pentru negocieri.Pentru cei care lupta impotriva a ce cred ei ca vor fi cele mai nocive efecte ale legislatiei - cenzura automata si inabusirea exprimarii libere in mediul online - evenimenele recente ne dau cateva sperante. Reda spune ca daca opinia publica nu se revolta, atunci legislatia ar fi fost deja adoptata. "Acum, iata ca avem posibilitatea de a indeparta cele mai problematice parti", spune aceasta.Directiva Copyright va oferi publisherilor dreptul de a cere bani de la Google, Facebook si de la oricare alta platforma digitala pe care apar articole.Prin urmare, Alphabet - compania-mama a Google - ia in considerare sa retraga Google News din Europa, dupa cum a precizat Jennifer Bernal, managerul pe politici publice al companiei, transmite LiveMint Asta pentru ca motorul de cautare nu face bani din acest serviciu, asa ca nu are de gand sa iasa in pierdere.Pe de alta parte, Google are nevoie de utilizatorii europeni, caci sunt multi si, prin urmare, aduc multi bani motorului de cautare, sustine Franois Godard, analist media la firma de cercetare Enders Analysis.Google mai sustine ca propunerea legislativa o va forta sa decida ce publicatii va plati, prin urmare, va fi nevoita sa aleaga care sunt castigatorii si care sunt pierzatorii. Iar pentru ca publicatiile mai mari ofera, in general, continut mai popular, prin urmare site-urile mai mici vor fi, cel mai probabil, private de acest venit.Dar ramane de vazut ce se va intampla si cum va gestiona Romania, care detine presedintia Consiliului UE, urmatoarea runda de negocieri.