Munca de acasa aglomereaza retelele de Internet. Comisia Europeana face apel la operatori sa ia masuri

"Ca urmare a masurilor de distantare sociala instituite in intreaga Europa pentru combaterea pandemiei de COVID-19, cererea privind capacitatea de conectare pe Internet a crescut, fie ca este vorba despre munca la distanta, procesul de invatare online sau divertisment. Acest lucru ar putea pune presiune asupra retelelor, intr-un moment in care acestea trebuie sa fie operationale la cel mai inalt nivel posibil", transmite CE intr-un comunicat de presa Astfel, Thierry Breton face apel la responsabilitatea serviciilor de streaming, a operatorilor si a utilizatorilor."Se recomanda ca platformele de streaming sa ofere mai degraba o calitate standard a transmisiei si sa coopereze cu operatorii de telecomunicatii. Acestia din urma ar trebui sa ia masuri preventive si de atenuare, incurajand utilizatorii sa aplice setari care reduc consumul de date, inclusiv utilizarea retelei Wi-Fi sau reducerea rezolutiei pentru continut", se mai arata in comunicat."Europa si intreaga lume se confrunta cu o situatie fara precedent. Guvernele au luat masuri de reducere a interactiunilor sociale pentru a limita raspandirea COVID-19 si pentru a incuraja munca la distanta si invatamantul online.Platformele de streaming, operatorii de telecomunicatii si utilizatorii, avem cu totii responsabilitatea comuna de a lua masuri pentru a asigura buna functionare a internetului in timp ce incercam sa impiedicam raspandirea virusului", a declarat Breton.Operatorii din UE au confirmat ca exista o crestere a cererii de conectivitate, desi pana acum nu a existat o situatie generala de congestie a retelei.Totusi, ca masura de precautie, Comisia si Organismul Autoritatilor Europene de Reglementare in Domeniul Comunicatiilor Electronice (OAREC)"Astfel ar putea raspunde eventualelor probleme de capacitate. In general, aceasta situatie accentueaza importanta continuarii investitiilor in retele pentru a indeplini obiectivele 'societatii gigabitilor pentru 2025' ale Comisiei, in special prin retelele 5G si fibra optica", conchide comunicatul.