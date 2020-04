Netflix a crescut mai mult ca niciodata si si-a dublat profitul in timpul pandemiei

Ziare.

Astfel, in perioada ianuarie-martie 2020, compania cu sediul in Los Gatos (California, SUA) a avut castiguri de 709 milioane dolari, fata de 344 milioane dolari in aceeasi perioada a anului trecut, informeaza agentia EFE.In aceasta perioada, si mai ales in martie, platforma de streaming a inregistrat 15,8 milioane de noi abonati.Aceasta cifra bate toate recordurile anterioare ale companiei, fiind cu mult peste trimestrul care a avut pana acum cea mai mare crestere, respectiv 9,6 milioane noi clienti la inceputul anului trecut.Compania are incredere ca va continua sa creasca in urmatoarele luni si estimeaza 7,5 milioane noi clienti platitori intre aprilie si iunie, dar a avertizat ca este vorba, in mare parte, de o conjunctura ce va depinde de ridicarea totala sau partiala a masurilor de izolare in fiecare tara.In plus, reprezentantii Netflix au subliniat ca aceasta crestere este puternic legata de faptul ca lumea petrece mult timp in casa si, ca atare, preconizeaza ca majorarea se va tempera in momentul in care se va reveni la normalitate.In ceea ce priveste incasarile, compania condusa de Reed Hastings, a facturat in primul trimestru 5,767 miliarde dolari, peste cele 4,52 miliarde dolari din aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce actionarii sai au castigat 1,61 dolari pe titlu, fata de 0,79 in urma cu un an.In afara de cresterea notabila a numarului de abonati si, prin aceasta, a incasarilor, pandemia de COVID-19 si ordinele de izolare din mare parte a lumii au permis Netflix sa-si reduca semnificativ costurile, printre care pe cele de marketing, mai semnaleaza EFE.Astfel, profitul brut al companiei a fost in primele trei luni de 958 milioane dolari, fata de 459 milioane dolari in perioada ianuarie-martie 2019.De asemenea, de la inceputul anului, Netflix a reusit sa isi reduca datoria pe termen lung cu circa 600 milioane dolari, aceasta ajungand la 14,17 miliarde dolari.Pe regiuni, Netflix a castigat abonati pe toate pietele, cele mai semnificative cresterii fiind inregistrate in Asia-Pacific (plus 63%) si America Latina (plus 25%).In pofida avansurilor din aceste regiuni, majoritatea afacerilor Netflix continua sa se concentreze in Europa si, in special, in SUA.