Peste 10 mii de localitati din Romania vor avea Internet gratuit, printr-un program UE

Ziare.

com

Uniunea Europeana (UE) vrea sa promoveze accesul gratuit la Wi-Fi pentru toti cetatenii si vizitatori in spatiile publice, cum ar fi parcuri, piatete, institutii publice, librarii, centre de sanatate si muzee din toata Europa.Pana in 2020, 120 milioane de euro din bugetul UE vor fi alocate pentru finantarea echipamentelor necesare furnizarii de servicii Wi-Fi publice gratuite, in localitati din toate statele membre, precum si din Norvegia si Islanda, potrivit Reprezentantei Comisiei Europene in Romania."Toti vor beneficia de conexiune la Internet, iar asta inseamna ca nu conteaza unde locuiesti sau cat castigi. Astfel, ne propunem sa echipam fiecare localitate si fiecare oras cu acces gratuit la Wi-Fi in jurul centrelor publice pana in 2020", se arata intr-o declaratie a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care apare pe site-ul www.wifi4eu.eu.De pe 20 martie a inceput inregistratea pe site-ul prin care localitatile pot beneficia gratuit de Internet fara fir. Primele cereri de finantare vor putea fi depuse, incepand cu mijlocul lunii mai a acestui an, iar localitatile inregistrate vor putea solicita bonuri valorice dintr-un prim lot de 1.000 de bonuri WIFI4EU, ce vor fi distribuite pe baza principiului "primul sosit, primul servit", precizeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania."Localitatile vor putea utiliza bonurile WiFi4EU pentru a achizitiona si instala echipamente Wi-Fi (puncte de acces fara fir) in anumite centre ale vietii publice locale pe care le-au ales in acest sens. Costurile pentru intretinerea retelei vor fi acoperite de localitati.Retele finantate prin WiFi4EU vor fi gratuite, fara publicitate si nu vor colecta date cu caracter personal. Finantarea va fi acordata numai retelelor care nu se vor suprapune cu oferte gratuite, publice sau private, deja existente si cu o calitate similara in acelasi spatiu public", conform sursei citate.Lista localitatilor care s-au inscris in programul WiFi4EU poate fi accesata AICI