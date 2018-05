Primele detalii despre iCEE.fest: Ce speakeri cunoscuti urca pe cele 7 scene ale festivalului

Gerd Leonard, futurist, autorul cartii "Technology vs. Humanity";

David Schneider, creator, co-scenarist al comediei "The Death of Stalin";

Brian Wong, fondator KIIP;

Grant Sabatier, milionar in bitcoin, si fondator al initiativei "Millenial Money";

Simon Gosling, cunoscut futurist si director de continut la "Unruly";

Carsten Maple, unul dintre cei mai cunoscuti experti globali in cyber-security.

Anul acesta, pe cele 7 scene ale festivalului urca reprezentanti ai Google, Facebook, Netflix, CNN, The New York Times, Instagram, Youtube si Shazam, potrivit unui comunicat de presa remis miercuriDe asemenea, nu vor lipsi nici speakeri cunoscuti la nivel global, precum:Ei vor oferi date, analize si informatii despre ultimele tendinte din domenii precum creativitate, VR/AR, inteligenta artificiala, continut digital, jurnalism, marketing si comunicare, design, e-commerce, blockchain, monede virtuale, fintech, ehealth si, incepand cu acest an, tehnologie vs. politica si societate."In plus, iCEE.fest va contine si un eveniment de substanta, separat, dedicat startup-urilor si celor aflati in cautarea unor investitii pentru proiectele lor", potrivit documentului citat.Mai multe detalii puteti afla pe site-ul oficial al festivalului, aici "Astazi e o zi importanta pentru noi, simbolic vorbind: o data cu publicarea anuntului despre continutul iCEE.fest 2018 marcam exact 6 ani de la momentul lansarii conceptului. Intre timp, de la un eveniment axat mai ales pe marketing, media si comunicare, festivalul a evoluat intr-un concept complex care trateaza, ca supra-tema, impactul major pe care Internetul si noile tehnologii il au in transformarea profunda a societatii si a mediului de business, in general", a explicat Dragos Stanca, fondatorul proiectului.In total, peste 200 de experti, speakeri si reprezentanti ai unor companii majore vor urca pe scenele iCEE.fest.Biletele la pret redus mai sunt disponibile pana joi, 17 mai, aici