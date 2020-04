Provocarile Internetului in pandemie: Cresc fraudele online, iar companiile sunt mai vulnerabile cand angajatii lucreaza de acasa

Specialist: 50% din companii sustin ca au fost fraudate

Restrictiile impuse de pandemia de coronavirus au pus business-urile in fata unei provocari in ceea ce priveste desfasurarea activitatii si au trimis milioane de angajati sa lucreze remote de acasa.Nu toate companiile au fost pregatite sa isi desfasoare activitatea la distanta, asa ca marea majoritate s-au concentrat doar sa faca lucrurile sa functioneze, fara sa tina cont de securitatea informatica a proceselor lor. Specialistii in securitate cibernetica spun ca business-urile romanesti sunt foarte vulnerabile si sunt in pericol sa fie fraudate.", a declarat Gabriel Zgunea, CEO Corporate Intelligence Agency.In mediul de afaceri romanesc nu este foarte dezvoltata cultura preventiei, spun specialistii, asa ca multe dintre business-uri nu isi fac planuri de risc sau strategii de securitate a proceselor."Peste 50% din companiile din Romania sustin ca au fost fraudate in ultimul an. Dar sunt multe companii care nu au raportat pentru ca inca nu au descoperit ca au fost fraudate.Autosuficienta managementului, alaturi de raportarea la costurile preventiei ca la o cheltuiala inutila, cum adesea se intampla, nasc monstri. Si asa ajungem in punctul in care frauda plus costurile de investigare exced cu mult costurile unor actiuni de preventie", a spus Dan Rusu, specialist in securitate cibernetica si senior partner Corporate Intelligence Agency.Specialistii in securitate cibernetica la nivel mondial spun ca criza generata de COVID-19 va genera un numar mai mare de fraude decat criza economica din 2008."Logica economica ne spune ca frauda se dezvolta cand economia functioneaza, creste in vremuri de criza si atinge apogeul cand si panica se instaleaza. Cresterea numarului de retele slab securizate sunt surse consistente de informatii si potential de frauda pe internet pentru hackeri. As putea spune chiar ca sunt o mina de aur, pentru atacuri prezente, viitoare sau doar pentru vanzarea datelor obtinute de catre acestia", a mai spus Gabriel Zgunea.Iata cateva sfaturi ale specialistilor pentru securizarea proceselor:foarte strict componenta si performanta departamentelor de control intern, securitate si antifrauda;out-of-the-box procesele si procedurile interne din companie, din punct de vedere al securitatii;resurse suplimentare pentru activitatile de know your client/ know your customer;servicii specializate de competitive si market intelligence in vederea elaborarii unor strategii.Statisticile internationale arata ca, in perioade de criza, companiile mici pot fi fraudate chiar de proprii angajati.Pentru un management al riscului corespunzator, indiferent daca compania e una mica sau mare, transpunerea dictonuluiin activitate, va diminua considerabil riscul de frauda", a concluzionat Dan Rusu, specialist in securitate cibernetica si senior partner Corporate Intelligence Agency.