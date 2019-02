Romanii isi fac griji ca pot fi victimele hackerilor, dar nu isi verifica setarile de securitate - studiu Google

Phishingul, cel mai frecvent atac

Google atrage atentia, in, asupra securitatii online, aratand care sunt temerile romanilor pe internet si cateva metode simple care pot fi aplicate de utilizatori pentru a-si proteja existenta online.Cele mai mari ingrijorari ale oamenilor vizeaza compromiterea datelor de acces si personale (parole, informatii financiare, etc) si malware-ul. In opinia romanilor, informatiile financiare sunt cele mai sensibile.Potrivit unui studiu realizat in 2019 de YouGov pentru Google, 49% dintre romani sunt interesati in primul rand de protectia datelor datele financiare, precum accesul la internet banking sau datele cardurilor.Pe locul doi, cu 19%, s-au clasat informatiile personale (adresa, CNP etc.), iar pe al treilea loc, momentele personale, precum fotografii, cu 9%.Studiul s-a derulat online, in perioada 27 decembrie 2018 - 7 ianuarie 2019, pe un esantion de 1.009 persoane adulte din Romania.Cel mai frecvent mod prin care datele de acces sunt compromise este phishingul sau compromiterea parolelor. Potrivit studiului YouGov, 37% dintre romani declara ca au fost tinta unui atac de tip phishing, prin care cineva a incercat sa acceseze datele personale, inclusiv parole si date bancare, prin metode inselatoare, pretinzand a fi o sursa legitima.A doua cea mai frecventa amenintare cu care s-au confruntat romanii este malware-ul: 28% dintre participantii la studiu au spus ca le-a fost infectat computerul cu un virus sau software, ceea ce a dus la manipularea, furtul sau stergerea datelor cu caracter personal.Un sfert dintre romani (24%) reclama ca cineva le-a accesat in mod neautorizat conturile din retelele de socializare sau de e-mail.Solutia Google de protejare impotriva acestor atacuri: Autentificarea in doi pasi, care combina ceva ce stii (parola) cu ceva ce detii (un dispozitiv de securizare sau un cod); cei care cauta o protectie online mai sofisticata au la dispozitie Programul avansat de protectie de la Google; setarile si sfaturile Google pentru securitatea online sunt personalizate pe nevoile utilizatorului.O recomandare este si aceea ca parolele sa difere de la cont la cont.Un sfert dintre romani (26%) spun ca folosesc cel putin odata pe luna un instrument de verificare a setarilor de securitate, precum Google Security Checkup. De cealalta parte, tot atatia spun ca nu au facut niciodata acest lucru sau fac aceste verificari doar odata la 6 luni (16%).In ceea ce priveste actualizarea parolelor online, cei mai multi dintre romani (25%) spun ca fac acest lucru mai rar decat odata la 6 luni. Putini nu au facut lucrul acesta niciodata (9%), in timp ce 19% isi actualizeaza parolele la 2-3 luni.