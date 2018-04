Statul a cheltuit 53 de milioane de lei pe un portal online care nu functioneaza. In continuare, se plateste mentenanta!

Cat a costat portalul si cine l-a realizat

O intreaga avere cheltuita inutil: doar 1% dintre romani au vizitat e-Romania

Desi nu poate fi accesat, e-Romania continua sa inghita bani publici

Omnilogic sustine ca portalul e performant. Cum de a picat la nici un an de la expirarea garantiei?

Expert in administratie: E noaptea mintii, statul nici macar nu stie de ce a creat portalul

Odiseea cheltuirii banilor publici continua: peste 2,8 milioane de euro pentru o politica noua de e-Guvernare

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) anunta, in 2009, ca urmeaza sa creeze e-Romania, un portal care avea sa reprezinte primul pas spre digitalizarea integrala a administratiei din tara noastra.Pe langa faptul ca trebuia sa ofere informatii actualizate despre 3.188 de localitati din tara, portalul isi propunea sa devina un spatiu virtual in care cetateanul sa poata urmari activitatea curenta a institutiilor statului si chiar sa poata dialoga cu functionarii acestora. In timp, prin intermediul portalului, urmau sa se poata face si plati online.Ministrul Comunicatiilor de la acea vreme, Gabriel Sandu, sustinea ca portalul va sta la baza modernizarii intregii administratii romanesti, care in scurt timp ar fi trebuit sa ajunga cel putin la fel de performanta ca cea din Austria sau din Marea Britanie. Aproape ca suna prea frumos ca sa fie adevarat. Din pacate, chiar asa si era.In cei opt ani care s-au scurs de la momentul in care MCSI anunta inceputul reformei, statul roman a demonstrat ca n-are habar despre modul in care ar trebui sa informatizeze administratia. In schimb, se pricepe de minune sa iroseasca sume uriase de bani pe proiecte inutile, printre care se numara si e-Romania.Statul a atribuit, pe 20 martie 2010, in urma unei licitatii, contractul de realizare a portalului e-Romania societatii Omnilogic SRL, fondata si condusa de omul de afaceri Gabriel Marin, informeaza MCSI la solicitareaIn urmatorii ani, MCSI i-a platit societatii Omnilogic SRL, in 13 transe, suma de 52.057.628 lei (11.171.164 euro, la cursul de astazi).Potrivit MCSI, desi Omnilogic a realizat in perioada 2010-2012 portalul, acesta a devenit functional abia doi ani mai tarziu, in 2014. Ministerul a refuzat sa raspunda intrebarilorcu privire la eventuale intarzieri in realizarea proiectului. Presa acelor ani a scris, insa, pe larg despre tensiunile aparute intre societatea Omnilogic SRL si statul roman.Mai exact, acesta din urma i-a calculat atunci penalitati de intarziere societatii. In replica, directorul Omnilogic, Gabriel Marin, declara ca intarzierile nu au fost cauzate de societatea de IT, ci de functionarii statului care tergiversau finalizarea proiectului.Una peste alta, cu o intarziere de circa 2 ani, portalul a fost inaugurat.Portalul e-Romania a fost online si a putut fi accesat vreme de aproape 4 ani, din 2014 pana in noiembrie 2017. Din pacate, in tot acest timp, portalul nu le-a oferit romanilor aproape nicio informatie utila sau macar interesanta, asa cum ar fi trebuit, in mod normal, sa faca.De vina a fost statul care s-a grabit sa plateasca o avere pentru un portal, fara sa se gandeasca si la faptul ca cineva ar trebui sa-l si alimenteze cu informatii, ca sa le fie folositor utilizatorilor.In loc sa stabileasca obligatii si reguli clare privind cine, ce si cat de des trebuie sa posteze pe portalul e-Romania, statul a preferat sa lasa totul in voia sortii. In consecinta, primariile si consiliile judetene din tara, care au vrut sa scrie cateva vorbe despre orasele si judetele pe care le reprezentau, au facut-o. Altele, insa, nici macar n-au vrut sa auda despre asta, asa ca e-Romania s-a umplut de informatii copiate de pe Wikipedia.Primii care s-au simtit luati in ras au fost utilizatorii, care n-au dat doi bani pe proiectul de peste 11 milioane de euro al MCSI. Potrivit informatiilor ministerului, in aproape 4 ani, e-Romania a avut doar 284.958 de vizitatori (adica putin peste 1% dintre romani - n.red.) dintre care numai 900 si-au facut conturi.Partea proasta este ca statul nici macar n-a invatat nimic din acest esec. Daca astazi portalul ar mai fi online, lucrurile ar sta la fel de rau."Actualizarea informatiilor din portal este lasata la aprecierea autoritatilor, prin urmare nu exista cadrul legal care sa reglementeze astfel de obligatii", se arata in raspunsul dat de MCSI la solicitareaMCSI a transmisca "portalul nu poate fi accesat momentan din cauza unor disfunctionalitati de ordin tehnic care sunt in curs de remediere".Echipamentele pe care este stocat portalul se afla in sediul Societatii Romane de Telecomunicatii (Radiocom) din Bucuresti, iar de mentenanta lui se ocupa angajatii de la minister. Asta nu inseamna, insa, ca intretinerea portalului nu costa.In ultimii 4 ani, aproape 800.000 lei s-au cheltuit pe mentenanta e-Romania, astfel: 197.532 lei (2014), 216.734 lei (2015), 185.340 lei (2016) si 184.110 lei (2017). In primele doua luni din 2018, mentenanta portalului a costat 23.800 de lei.Tot la solicitarea, societatea Omnilogic SRL informeaza ca a facut treaba buna realizand e-Romania si ca, atata vreme cat l-a avut in grija, intr-o forma sau alta, portalul a functionat perfect 24 de ore pe zi, sapte zile din sapte. Exceptie au facut intervalele de 1-2 zile, necesare mentenantei. Nu s-au constatat, insa, disfunctionalitati care sa necesite 6 luni pentru remediere."Pentru a se asigura de corectitudinea desfasurarii si finalizarii proiectului, conducerea MCSI de la acel moment a angajat, la inceputul anului 2013, corporatia Deloitte Audit Romania, care a efectuat atat un audit tehnic, cat si unul contractual, care s-a desfasurat pe o perioada de aproximativ 6 luni.Acest audit a fost finalizat cu o serie de observatii minore, care au fost corectate conform cererilor Deloitte Audit Romania SRL in aprox 3-4 saptamani (noiembrie-decembrie 2013). Bazata pe acest raport comprehensiv de audit international, aplicatia e-Romania a fost acceptata fara observatii de catre M.C.S.I. in data de 10.01.2014.Ulterior, conform contractului, la data de 10.01.2015 s-a incheiat si perioada de monitorizare si de asigurare a bunei functionalitati in regim 24/7 a intregii platforme e-Romania de catre societatea noastra, iar la data de 10.01.2017 s-a incheiat si perioada de asigurare a garantiei, mentenantei si serviciilor post-implementare exclusiv pentru aplicatia e-Romania", se arata in raspunsul remis redactiei de directorul de PR al Omnilogic, Claudia Beimel.La acest moment, specialistii Omnilogic SRL nu mai sunt la curent "cu situatia tehnica a portalului decat la nivel informal, prin discutiile avute pe marginea subiectului cu reprezentanti ai M.C.S.I." se mai arata in raspunsul dat firma.Din pacate, angajatii statului nu par sa se descurce prea bine la mentenanta, de vreme ce portalul nu mai poate fi accesat incepand cu finele lunii noiembrie.Expertul in reforma administratiei Sorin Ionita, presedintele think tank-ului Expert Forum, a apreciat in repetate randuri ca statul n-ar trebui sa investeasca in portaluri ca e-Romania din cauza ca realizarea lor dureaza prea mult. In consecinta, la momentul finalizarii, acestea sunt deja depasite tehnologic.In plus, exista o multime de modalitati mult mai ieftine si mult mai eficiente de a face e-guvernare, a explicat pentruSorin Ionita."Ceea ce se previziona de la inceput s-a confirmat. Statul nu e in stare sa faca o astfel de chestie. Portalul n-are nicio noima. N-au stiut de la inceput pentru ce-l fac si la ce urmeaza sa-l foloseasca. Iar cand lucrezi in felul asta, avansezi o vreme, dar pana la urma tot te dai cu capul de zid.Mult mai simplu ar fi, cand te apuci de o astfel de treaba, sa faci o consultare simpla cu specialisti care inteleg ce inseamna sa administrezi. Ii aduni de prin business, de unde ii gasesti. Nu te bazezi doar pe parerea inginerilor din IT. Ei stiu sa construiasca lucruri, dar nu le poti cere sa iti spuna si ce are rost sa construiesti intr-o administratie performanta, pentru ca nici macar nu e treaba lor sa o stie.In urma consultarii, vezi ce probleme ai si care dintre ele s-ar rezolva prin mutare in online. E primul pas, e esential, dar in cazul despre care vorbim el nu s-a facut", a declarat Sorin Ionita.Expertul in administratie sustine ca, in cazul in care voia intr-adevar sa ajute, statul ar fi trebuit sa investeasca intr-un altfel de portal."Ni s-a spus ca se putea ajunge chiar la crearea unei platforme pentru plati online. Dar ce rost avea sa dai bani ca sa creezi o astfel de platforma? Toate bancile au platforme online de plati. Ar fi de ajuns ca administratia fiscala sa puna pe site o lista cu conturi in care ne putem plati datoriile catre stat si orice roman care are card va putea vira banii. Si ar mai fi nevoie, la final, doar de un email de confirmare a platii din partea administratiei fiscale.E o aplicatie pe care un elev de liceu o face in doua zile. Nu-ti trebuie strategi de e-Government platiti cu atatia bani", sustine Sorin Ionita.Acesta spune ca parte din munca administrativa ar trebui informatizata, dar ca nu cu relatia dintre stat si contribuabil ar trebui inceputa treaba."Daca intr-adevar ai vrea sa faci e-government performant, ar trebui sa creezi sisteme de tip business to business, care sa rezolve problemele pe care institutiile le au intre ele. Asa ai face economie si ai scuti o multime de functionari de munca de chinez batran. Ulterior, i-ai putea folosi pentru ceva care sa aduca plus valoare", a mai spus Sorin Ionita.In ciuda parerii specialistilor independenti in administratie, statul nu agreeaza consultarile gratuite, ci continua sa dea bani grei ca sa afle cum ar trebui sa faca e-Guvernare.Potrivit datelor comunicate la solicitarea, MCSI ne-a informat ca a atribuit societatii Ernst&Young SRL, in urma unei licitatii, un contract in valoare de 10.704.653 lei pentru crearea unei politici publice in materie de e-Guvernare.In plus, MCSI anunta ca vrea sa reactiveze si portalul e-Romania si sa-i dea o cu totul alta utilizare decat cea initiala."Derulam o serie de intalniri la nivel inalt cu reprezentantii Ministerului Culturii si Identitatii Nationale pentru a stabili modalitati de operationalizare a portalului (...) MCSI are in intentie operationalizarea portalului pentru promovarea actiunilor care vor avea loc cu ocazia Centenarului Marii Uniri", informeaza MCSI, in raspunsul formulat la solicitareaCu alte cuvinte, statul a platit in ultimii ani o avere pe un portal care nu le-a folosit romanilor la absolut nimic. Acum, din cauza ca nici nu se indura sa-l dezactiveze, dar nici nu stie la ce l-ar putea folosi, vrea sa il transforme intr-un fel de site socio-cultural a carui administrare costa peste 150.000 lei pe an, din banii contribuabililor. Iar strategia de e-Guvernare continua sa inghita bani pentru consultari, analize si evaluari...