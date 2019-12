Tot mai multi romani au acces la reteaua de Internet de acasa

Ziare.

Conform INS, circa 61,8% din totalul gospodariilor din Romania care au acces la reteaua de Internet de acasa sunt localizate in mediul urban.In profil teritorial, conectarea la Internet a fost mai raspandita in cadrul gospodariilor din regiunea Bucuresti-Ilfov (aproape 6 din 7 gospodarii au acces la Internet de acasa), urmata de regiunile Vest si Nord-Vest. Cele mai mici ponderi sunt inregistrate de regiunile Nord-Est (70,6%) si Sud-Muntenia (70,9%).Tipurile de conexiune folosite la accesarea Internetului de acasa sunt in proportie de 78,4% conexiunile broadband fixe (conexiunile de banda larga fixe), urmate de conexiunile broadband mobile (64,2%) si de conexiunile narrowband (9,7%).Din totalul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 ani, proportia celor care au folosit vreodata Internetul a fost de 82,3%, din care 89,4% in ultimele 3 luni. Dintre utilizatorii curenti, 77% folosesc Internetul cu frecventa zilnica sau aproape zilnica, in crestere cu 1,5 puncte procentuale fata de anul anterior (77% fata de 75,5%).Pe regiuni de dezvoltare, ponderea persoanelor care au utilizat vreodata Internetul a fost de 91,7% in regiunea Vest care constituie cel mai ridicat procent din tara, urmata de regiunile Bucuresti - Ilfov (90,4%) si Nord - Vest (86,9%). La polul opus se afla regiunile Sud-Muntenia (77,3%) si Sud-Est (75,2%).Proportia barbatilor care folosesc sau au folosit vreodata Internetul este putin mai mare decat cea a femeilor: 83,6% fata de 81,1%, diferenta fiind de 2,5 puncte procentuale, in crestere fata de anul anterior cand se inregistra o diferenta de 1,8 puncte procentuale.Ponderile persoanelor care utilizeaza Internetul descresc odata cu inaintarea in varsta. Astfel, ponderea persoanelor care utilizeaza Internetul din grupa de varsta 16-34 ani a fost de 95,9% in timp ce pentru grupa de varsta cuprinsa intre 55 si 74 ani este de 59,9%.