UE cere Netflix si altor platforme sa-si limiteze serviciul pentru a evita colapsul Internetului

In contextul in care multe tari se vad nevoite sa se izoleze pentru a lupta cu raspandirea coronavirusului, cand sute de milioane de persoane lucreaza de acasa, iar si mai multi copii nu merg la scoala, oficialii Uniunii Europene sunt ingrijorati cu privire la consumul urias de Internet.Comisarul european Thierry Breton, care este responsabil pentru pieta interna si servicii a UE care cuprinde 450 de milioane de oameni, a spus pe Twitter miercuri seara ca a vorbit cu CEO-ul Netflix Reed Hastings. Breton le cere oamenilor si companiilor "sa foloseasca versiunea standard cand rezolutia inalta (HD) nu este necesara" pentru a asigura acces la Internet tuturor, conform CNN.Un purtator de cuvant de la Netflix a declarat pentru CNN Business ca Hastings si Breton vor mai vorbi si joi."Comisarul Breton are dreptate sa sublinieze importanta asigurarii ca internetul sa continue sa functioneze fara probleme in aceste vremuri critice", a transmis purtatorul de cuvant de la Netflix. "Ne concentram pe eficienta retelei de mai multi ani, inclusiv sa furnizam serviciul nostru de conexiune gratis companiilor de telecomunicatii", a punctat el.Netflix a transmis ca deja ajusteaza calitatea fluxurilor la capacitatea retelei si foloseste o retea de livrare speciala care isi pastreaza catalogul mai aproape de utilizatori ca mod de a consuma mai putina latime de banda.Si Facebook a recunoscut miercuri ca efectele pandemiei ii restrang limitele.Mark Zuckerberg, CEO, a declarat ca serviciile Facebook se confrunta cu "majorari" in utilizarea sa din cauza coronavirusului care a i-a determinat pe oameni sa stea acasa. El a descris cresterea cererii "cu mult peste" cea similara anuala, in perioada ajunului Anului Nou. Apelurile vocale si video pe WhatsApp si Facebook Messenger, in special, au ajuns la niveluri mai mult decat duble.