Un jandarm al Internetului avertizeaza ca au loc atacuri de mare amploare la nivel mondial

Aceste atacuri informatice consista "in efectuarea unor schimbari neautorizate" in adrese si "inlocuirea adreselor serverelor" autorizate "cu adrese ale unor masini controlate de atacatori", a informat ICANN intr-un comunicat.Hackerii "ataca infrastructura internetului in sine", a declarat un oficial ICANN pentru AFP."Au mai existat atacuri tintite, dar niciodata ca acesta", a adaugat el.ICANN "considera ca exista un risc in curs important in curs de desfasurare pentru parti importante din infrastructura DNS (Internet Domain Name System) ", adica adresele site-urilor internet. De asemenea, organizatia solicita administratorilor de nume de domeniu sa ia masurile corespunzatoare.Mai precis, solicita implementarea unui protocol de protectie numit Domain Name System Security Extensions (DNSSEC).Organizatia, cu sediul in California, administreaza numele de domenii internet si de adrese IP pe care publicul larg el cunoaste sub forma de adrese de site-uri in .com sau .eu, de exemplu.